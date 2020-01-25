أمل بوشوشة تخوض بطولة مسرحية "جميل بثينة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: أعلنت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة، عن استعدادها للمشاركة في عمل مسرحي جديد يحمل اسم "جميل بثينة"، وتخوض دور البطولة خلاله، إذ تجسد شخصية بثينة. وكتبت أمل عبر حسابها على"تويتر"، قائلة: "يشرفني أن أنتمي إلى مسرح كركلا العريق، وأن أجسد شخصية بثينة بمسرحية جميل بثينة مع زميلي النجم سامر إسماعيل". وأضافت: "أسطورة العشق في العلا هو عمل مسرحي برؤية معاصرة يحمل دعوة للفن والإبداع".

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