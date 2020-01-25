تراند اليوم : تعليق صادم لـ"منة عرفة" على صورتها بـ"البكيني"

أصبحت الفنانة المصرية الشابة منة عرفة، حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر صور جريئة بالمايوه البكيني قبل يومين، وهو ما أثار صدمة الجمهور.
وتعرضت منة عرفة إلى موجة هجوم عنيفة، خاصة أن صورتها ارتبطت لدى الجمهور بالطفلة البريئة بطلة المشاهد الكوميدية، حيث ظهرت في الصور شبه عارية تمامًا، ممسكة بالسيجارة في يدها.
وفي محاولة لتبرير ما قامت به وامتصاص غضب الجمهور، قالت في تصريحات لصحيفة اليوم السابع المصرية، أن الصور تم أخذها "خلسة" لها وأن لم تقم بنشرها أو تسمح بتصويرها بها، كما طالبت الصحيفة بنشر الصور، وهو ما استجابت له وحذفتها.
لكن تصريحات الفنانة المصرية، صدمت الجمهور، حيث كذبها مشيرًا إلى أن الصور التي التقطت لها بإرادتها وكانت في وضع الاستعداد للتصوير وتنظر للكاميرا.