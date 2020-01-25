تراند اليوم : وفاة فنانة مصرية شهيرة عن عمر 65 عامًا



فجع الوسط الفني المصري، اليوم السبت، بوفاة فنانة مصرية شهيرة، بعد أن فقدت الساحة الفنية الأسبوع الماضي ما يقرب من 3 فنانين.

وأعلنت أسرة الفنانة اعتدال المصري، وفاتها عن عمر 65 عامًا بعد صراع مع المرض.

وخرج جثمانها من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين بعد صلاة ظهر اليوم (السبت) حيث تم دفن جثمان الراحلة في مقابر الأسرة، على أن يقام العزاء مساء اليوم (السبت) بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

إعتدال المصري هي خريجة فنون مسرحية وعملت في الدراما التلفزيونية، وشاركت في العديد من الأعمال الفنية، نذكر منها "الشارع الجديد"، "الخروج من الدائرة"، "أبو العلا 90" و"البحث عن عبده".

وشاركت المصري في أفلام عديدة، نذكر منها فيلم "المراكب".

أما آخر أعمال المصري فكان مسلسل "نحن لا نزرع الشوك" في العام 1998 من بطولة آثار الحكيم وخالد النبوي وياسر جلال وكريمة مختار.



