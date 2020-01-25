تراند اليوم : صور| سجن نجم "إكس فاكتور" الشهير في فضيحة أخلاقية

قضت محكمة بريطانية بمعاقبة نجم برنامج "إكس فاكتور" الغنائي الشهير، داني تيتلي، بالسجن 9 سنوات، بعد أن أدنته بتهمة الاستغلال الجنسي لأطفال قاصرين.

وكان "تيتلي" (39 عامًا) حظي بشهرة خلال مشاركته في برنامج المواهب الغنائية الشهير، بعد أن وصل إلى الدور نصف النهائي من نسخة البرنامج في عام 2018.



وأدين "تيتلي" بالاستغلال الجنسي لمراهقين تتراوح أعمارهم بين 15 و 16 عامًا ، عبر إرسال صور غير لائقة مقابل المال.

ومن المقرر عقب انتهاء العقوبة، أن يخضع للمراقبة لمدة ثماني سنوات أخرى، بعد أن القاضي بأنه "خطير" لحظة إصدار الحكم.

وكان المتهم - اسمه الكامل دانييل روس تيتلي - رهن الاحتجاز منذ أن اعترف بخمسة تهم بالاستغلال جنسي لطفل في ديسمبر الماضي.



وقال القاضي جوناثان دورهام هول، التأثير على ضحايا "تيتلي" كان "الأكثر إثارة للحزن".

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وأضاف متوجهًا إلى المتهم الذي لم يبد أي انفعال عندما تم إعادته إلى السجن: "أنا على يقين بما لا يدع مجالاً للشك أنك خطير".

وأشار القاضي في سياق توبيخه له: "لقد استغلت المكانة التي وصلتها لها. وأسأت استخدام ذلك لإرضاء شخصيتك المنحرفة".



وقال كبير المحققين، الضابط إيان كوتريل، من شرطة "ويست يورك" بعد النطق بالحكم: "أود أن أشكر الضحايا على التواصل مع ضباطنا للإبلاغ عن جرائم تيتلي، وآمل أن يمنحهم الحكم بعض الراحة".

وتم إلقاء القبض على "تيتلي" الصيف الماضي، لكنه أخبر الصحافة وقتها بأنه بريء، ووضع الأمر في إطار الغيرة والمنافسة، إذ أشار إلى أن شخصًا ما لم يكشف عن اسمه كان يشعر بالغيرة من نجاحه.



لكن بعد إجباره على تسليم هاتفه إلى رجال الشرطة، أقر متسابق "إكس فاكتور" بأنه دفع أموالاً لخمسة أولاد مراهقين مقابل لقطاتهم الصريحة، وأرسل آلاف النصوص ورسائل عبر تطبيق "واتساب" بين أكتوبر 2018 وأغسطس 2019.

