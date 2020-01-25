والد ميغان يعترف بغيرته من الأمير تشارلز.. وهذا هو الأجر الذي تقاضاه لكشف أسرار ابنته وصورها غير العادية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 يناير 2020 04:43 مساءً - رغم نفي توماس ماركل "75 عاماً" ،والد دوقة ساسكس ميغان ماركل أنّ المال هو السبب الرئيسي لقبوله إجراء مقابلات تلفزيونية وصحفية،وكشف أسرار حياة ابنته التي سبقت خطبتها وزواجها من الأمير هاري، ورغم مطالبة ابنته ميغان الدائمة منه بالتوقف عن إحراجها بمقابلاته التي تظهره مستغلاً لصلتها بعائلة زوجها الملكية،إلا إنه يواصل تحديها،وإجراء المزيد من المقابلات التي تكسبه آلاف الجنيهات ببضعة ساعات من وقته كل شهر.

ومن بين مقابلاته،كان ظهوره بفيلم وثائقي كامل مدته 90 دقيقة،هي المقابلة الأكثر إثارة وسخونة وجرأة منه فكم تقاضى عليها؟ وماسبب غيرته من الأمير تشارلز؟



تفاصيل جديدة يكشفها فيلم "القناة الخامسة" عن علاقة ميغان بوالدها



كشف توماس ماركل، والد الدوقة السابقة ميجان ماركل، تفاصيل جديدة في حياة ابنته، بجانب صور لم تنشر من قبل، خلال فيلم وثائقي جديد بعنوان "توماس ماركل: قصتي"، من إنتاج القناة الخامسة البريطانية .

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تضمن الفيلم الوثائقي معلومات جديدة عن علاقة توماس بابنته، وقوة الرابط الذي جمع بين الاثنين، قبل أن تهجر ميجان والدها من أجل الأمير هاري "وعائلته الصارمة"، على حد قول والدها توماس ماركل.



يوم ولادة ميغان .. أسعد يوم في حياة والدها

توماس نشر صور ميغان غير العادية حتى وهي رضيعة في أغسطس عام 1981



وعبّر توماس خلال حديثه في الفيلم الوثائقي، عن فخره وسعادته بولادة ابنته في أغسطس 1981، إذ كانت سنوات طفولتها هي الأسعد في حياته، مشاركا الجمهور في الفيلم مجموعة صور حصرية ونادرة لميجان خلال سنوات طفولتها .

ونشر توماس أيضا ضمن الوثائقي، مقطع فيديو منزلي نادرا لأول يوم دراسي في حياة ابنته ميجان ماركل، ولقطات من حفل تخرجها في المرحلة الثانوية، والمرحلة الجامعية، إضافة إلى مشاهد احتفالية بأول دور درامي تتلقاه، واحتفالها بدورها في المسلسل الذي صنع شهرتها في العالم .Suits



غار من الأمير تشارلز لاصطحابه ابنته ميغان إلى عريسها هاري



واعترف توماس ماركل والد ميغان (75 عاما)، بأنه غار وبكى بشدة عندما شاهد الأمير تشارلز يصطحب ابنته إلى عريسها خلال حفل زفافها في مايو-أيار 2018، كما برر قبوله تصوير هذا الفيلم الوثائقي،بأنه قام به من أجل الدفاع عن نفسه ودحض الاتهامات الظالمة التي لاحقته على مدار الأعوام الأخيرة.



1.2 مليون مشاهدة لفيلم والد ميغان الوثائقي



وحقق الفيلم 1.2 مليون مشاهدة منذ طرحه حتى الآن، في خبر لن يسعد الثنائي ميجان وهاري، خصوصاً مع تكوينهما حياة جديدة في كندا .



هذا أجره عن تصوير فيلمه الوثائقي



ورفضت القناة الخامسة البريطانية كشف أجر توماس ماركل عن هذا الفيلم، لكن مع تلقي الوالد أجرا يبلغ 7.500 جنيه إسترليني مقابل الظهور في برنامج "Good Morning Britain " "صباح الخير بريطانيا"،من المتوقع أن يصل أجره عن الفيلم إلى عشرات آلاف الجنيهات.



اللحظات الأولى لولادة ميغان



تحدث الوالد أيضا في الفيلم الوثائقي عن لحظة ولادة ابنته الصغرى ميجان بقوله: "كنت في غاية السعادة عند ولادتها، عندما سلمتها لي الممرضة وأحاطت أصابعها الصغيرة بيدي وقعت في حبها، حينها شعرت أنها ستكون مختلفة وسحرت بجمالها، ولم أستطع وضعها في سريرها مرة ثانية".



توماس لم يقابل الأمير هاري على الإطلاق



وذكر توماس خلال حديث، أنه كان يرى ابنته من 3 إلى 4 مرات أسبوعيا رغم سفرها إلى مدينة لوس أنجلوس لبدء مسيرتها المهنية، إلا أن كل ذلك تغير بمجرد لقائها بالأمير هاري، الذي لم يره على الإطلاق .

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ميغان هجرتنا من أجل عائلة أكثر تشدداً



وهاجم الوالد، العائلة الملكية بقوله: "والدة ميجان كانت الفرد الوحيد من أسرتها الذي حضر زفافها، لقد حظيت بحب ودعم كل شخص في عائلتها من الجانبين، ورغم ذلك هجرتنا من أجل عائلة أكثر تشددا وصرامة".



ميغان كانت تدعم والدها مادياً قبل زواجها

توماس ماركل مع ابنته ميغان



وعندما سُئل الوالد، إذا كانت ميجان تدعمه ماديا، أجاب: "منحتني بعض المال، منحتني 5000 دولار في الكريسماس في إحدى المرات، إلا أن هذه الأموال كانت في هيئة هدايا، لم أطلب منها مساعدة سوى مرة أو اثنتين .



استفاد ب20 ألف دولار خلال عامين من ابنته



وتابع: "عندما كانت ميجان غاضبة مني قالت إنها منحتني 20 ألف دولار على مر عامين، لكني دفعت مقابل كل شيء أوصلها لما هي عليه حاليا، أنا لا أطلب مقابلا لأفعالي، ولكني أرى أنها انتقائية للغاية كونها تركز على ما تمنحني وتتجاهل ما منحتها طوال هذه الأعوام" .



الأمير هاري مدين لي..وأستحق أن تعتني ابنتي بي كما وعدتني بسنواتي الأخيرة



ودافع الوالد عن قراره بالظهور في فيلم وثائقي بقوله: "هم مدينون لي، العائلة الملكية والأمير هاري مدين لي، لكل ما مررت به أستحق أن أٌكافأ، لقد أخبرتني ابنتي أنها ستعتني بي في سنواتي الأخيرة، وأنا الآن في سنواتي الأخيرة وأستحق أن تعتني بي ".



ميغان مميزة بجمالها الطبيعي



يتضمن الوثائقي 5 مقاطع فيديو منزلية حصرية لم يرها الجمهور من قبل، وصورا لميجان قبل يوم من ولادتها ابنها آرتشي، حيث وصفها والدها بصاحبة الجمال الطبيعي .

يمتد الوثائقي الذي شاهده ملايين البريطانيين لـ90 دقيقة، ويتضمن تصريحا من الوالد يصف لحظة مشاهدة زواج ابنته بدونه أنها أقرب للسكتة القلبية، بسبب غيرته من اصطحاب الأمير تشارلز لها وصولا إلى عريسها آنذاك وزوجها حالياً الأمير هاري.



يعتقد أن ابنته لن تراه حتى يوارى الثرى



واختتم الوالد السبعيني توماس ماركل حديثه بقوله إنه لا يظن أن ابنته ستراه حتى يوارى الثرى، كما أوضح أنه تحدث مرة واحدة مع الأمير هاري على الهاتف المحمول، وأخبره أنه يواعد ابنته، وكان الأمر لطيفا.

وربما سبب اعتقاد الوالد بأنّ ابنته ميغان لن ترغب برؤيته مجدداً حتى ساعة وفاته،هي معرفته بأنّ مقابلته الأخيرة هذه لن تسعد ميغان وزوجها الأمير هاري على الإطلاق،لأنه يكرر فعل ما أغضبها منه،ويكرر إحراجها أمام الرأي العام البريطاني الذي يحملها مسؤولية تنحي الأمير هاري عن مهامه الملكية،وبعده بالكامل عن عائلته للعيش والإقامة في بلد آخر.

واعترف الوالد ماركل بمقابلته أنه ربح أموالاً طائلة ببيعه صور ابنته سابقاً،وما زال يضطر إلى بيعها للعيش بكرامة،ومن بينها صور وصل سعرها إلى أكثر من 100 ألف دولار.

وما زال المنتقدون يعتقدون أن الأمير هاري سيندم يوماً لامحالة على هذه التضحية وعلى هذا القرار.

ومن المقرر أن يعود الزوجان الأمير هاري ودوقة ساكس ميغان ماركل إلى بريطانيا في بداية الربيع المقبل.

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