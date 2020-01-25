لجين عمران تروي حكايتها مع رحلة صيد انتهت بـ عملية جراحية

علَّقت الإعلامية والمذيعة لجين عمران، أمس الجمعة، على حادثة طعن سمكة، رقبةَ صياد إندونيسي، متذكرةً حادثة وقعت لها أثناء رحلة صيد واضطرت إلى إجراء عملية جراحية بسيطة.

ونشرت لجين سلسلة تغريدات عبر حسابها بتويتر، روت فيها قصة حادثة أثناء الصيد قائلةً: «كان خيط الصيد معلقًا فيه خطافان لتعليق الطعم، ورميته بسرعة باتجاه البحر.. ما أعرف كيف رجع الخيط علي ودخل الخطاف في إصبعي».وتابعت مقدمة برنامج مساء لجين، أنها اتصلت بخفر السواحل؛ حيث كانت موجودة وقتها بمنتصف البحر، وعندما رأوا الحالة أكدوا ضرورة الذهاب إلى المستشفى، وأضافت أنه تم إجراء عملية جراحية بسيطة استلزمت خياطة الجرح، إضافة إلى أخذ حقنة ضد التسمُّم.وأوضحت لجين أنه تم إرسال سيارة إسعاف انتظرتها عند ميناء اليخوت، لكن المسعفين أكدوا ضرورة الذهاب إلى المستشفى؛ لأن الطبيب يحتاج إلى شق الجرح واستخراج الخطاف وخياطته مرة أخرى. ومن أجل الاحتياط لا بد من أخذ حقنة ضد التسمم.وأشارت لجين إلى أن الأمر مر بخير وعادت مرة أخرى لممارسة هوايتها في الصيد، موضحةً أن «أجمل ما في الصيد هو أنه يعلِّم الصبر وطول البال، وهما أمران ضروريان ونحتاجهما في زمننا هذا»، مشيرةً إلى أن الصيد يساعد على التأمل والهدوء التام وسط البحر ويهدئ النفس، بعيدًا عن الزحام والإزعاج.

ونصحت لجين متابعيها، بتجربة الصيد ناصحةً إياهم: «بس لا تتحمس بزيادة مثلي لما ترمي الخيط»، مضيفةً أن الحماس الزائد في بعض الأحيان يرجع بنتيجة عكسية وغير متوقعة، مؤكدةً أنها مغرمة بالبحر، وأن هوايتها المفضلة هي الصيد، لدرجة أنها تنسى نفسها بالساعات، ولا يمكن أن تمل منها.يُذكَر أن سمكة قفزت من الماء واخترقت رقبة شاب إندونيسي؛ حيث رشقت فكيها الطويلين الحادين في عنقه، حينما كان يصطاد في جنوب إندونيسيا.

وأوضحت وسائل إعلام محلية أن الشاب محمد إيدول البالغ من العمر 16 عامًا، تمكن من الإبحار إلى الشاطئ وفك السمكة مغروز في عنقه.وأفادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية على موقعها الإلكتروني، الخميس، بأن الحادثة وقعت قبالة سواحل جزيرة سولاويزي الإندونيسية، وأصيب محمد بجروح خطيرة، تطلبت إجراء عملية جراحية عاجلة، استغرقت نحو ساعتين.