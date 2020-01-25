الفنانة أميرة محمد تعلن مشاركتها خالد عبدالرحمن في عمل رمضاني وتصرح: متخوفة من اللهجة القصيمية- فيديو

أعلنت الفنانة أميرة محمد عن مشاركتها في البطولة مع الفنان خالد عبدالرحمن في المسلسل الروائي “ضرب الرمل” حيث تدور أحداث المسلسل حول حقبة الخمسينات بطريقة دراميه، والذي سيعرض خلال شهر رمضان القادم عبر قناة sbc.

عبرت الفنانة أميرة عن قلقها من اللهجة القصيمية، وستجسد دور الفتاة القصيمية “منيرة”، وبدأت في تعلم اللهجة لكي تتقنها، وتعتبر مشاركة “مخاوي الليل” هي الأولى له على مستوى التمثيل، وقد انتهى من تسجيل عدد من الحلقات التي يجسد بطولتها، ليجسد الصورة الاجتماعية لحالة الإنسان البسيط الذي يطرق الأرض للوصول إلى لقمة عيشه، ونزوح أصحاب القرى للمدن الكبيرة، وما لاقاه النازحون من عنت تحصيل لقمة عيشهم حتى ترسخت أقدامهم.

مسلسل “ضرب الرمل” من تأليف الروائي محمد المزيني، ومن إنتاج شركة “ستوديو أحد عشر للإنتاج المرئي والمسموع”.ويقوم ببطولة العمل نخبة من نجوم الدراما السعودية والخليجية والعربية، وسيتم تصويره في القصيم والعاصمة الرياض.