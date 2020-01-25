نشرت المطربه أحلام صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". علقت أحلام على الصورة قائلة:"في ليلتي بالرياض ليلة فنانة العرب أحلام في الرياض على مسرح أبو بكر سالم" ليلتي بالرياض ليلة فنانة العرب أحلام في الرياض على مسرح أبو بكر سالم" يذكر أن طرحت المطربة أحلام مؤخرًا أغنيتها الجديدة «أنا مدرى عن الناس»، كلمات بدر بن عبدالمحسن، ألحان الموسيقار طلال، توزيع يحيى الموجى، إشراف عام خالد أبومنذر، ومكساج جاسم محمد Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر أحلام تثير جمهورها بحفلها "ليلة فنانة العرب" بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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