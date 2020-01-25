تكريم حسن عبد الله عن دوره في "بين بحرين"

كرم نادي سينما المرأة الفنان حسن عبد الله عن دوره في فيلم "بين بحرين"، وذلك بعد عرضه بسينما الهناجر، ويأتي الفيلم بالتعاون بين المجلس القومى للمرأة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وشركة

اكسير.

عرض "بين بحرين" في أكتوبر الماضي، الفيلم تأليف مريم نعوم، إخراج أنس طلبه، بطولة محمود فارس، يارا جبران، عارفه عبد الرسول.

Advertisements

وكان قدم الفنان حسن عبد الله في "بين بحرين" دور الشيخ إسلام وهو شيخ أزهري وسطي رحل والده تاركًا له جمعية أهلية يحاول من خلالها خدمة أهل الجزيرة التي يعيش فيها، بالإضافة إلى أنه تم عرض الفيلم في عدة دول وحصل على جوائز عديدة دولية ومحلية.