بالصور.. تكريم ياسمين علي بجامعة الأهرام الكندية

نشرت المطربة ياسمين علي مجموعة صور جديدة لها أثناء تكريمها بجامعة الأهرام الكندية، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". وعلقت "ياسمين" على المنشور قائلة: "تشرفت بتكريمي أمس بمهرجان الإبداع الأول بجامعة الأهرام الكندية شكرًا ليكم جدًا". يذكر أن المطربة الشابة ياسمين علي، اشتهرت بغنائها أغنية "نقابل ناس"، التي كانت السبب الرئيسي في حصولها على الدرع الفضي من موقع "يوتيوب"، بجانب أغنية "فرصة تتغير"، كلمات رمزي بشارة، ألحان يوحنا فيكتور، توزيع روميو، وتجاوزت 3 ملايين مشاهدة. أغنية "نقابل ناس"، التي كانت السبب الرئيسي في حصولها على الدرع الفضي من موقع "يوتيوب"، بجانب أغنية "فرصة تتغير"، كلمات رمزي بشارة، ألحان يوحنا فيكتور، توزيع روميو، وتجاوزت 3 ملايين مشاهدة.

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