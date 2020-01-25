نشر المطرب مصطى حجاج، صورة جمعته مع المنتج مدحت العدل، وذلك عبر حسابه الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وعلق" حجاج" على الصورة قائلًا : "حبيب قلبي الدكتور المحترم مدحت العدل من حفل مصرنا استاد القاهره عيله واحده.. وطن واحد". واحد". يذكر أن طرح مؤخرًا المطرب مصطفى حجاج العديد من الأغاني ضمن ألبومه الجديد "هتزهزه" من بينها: "أنا موجود، بعدك حياتي تمام، بناقصة، آه يا حنان".. وأخرون.

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كانت هذه تفاصيل خبر مصطفي حجاج يوجه رسالة لمدحت العدل في إحتفالية "وطن واحد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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