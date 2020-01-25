تفاصيل وموعد حفل أنغام بالكويت

أعلنت المطربة أنغام عن تفاصيل موعد حفلها الجديد بالكويت، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
علقت أنغام على صورة البوستر الدعائي قائلة:"هكون في انتظاركم يوم 20 فبراير في الكويت"، وتفاعل الجمهور مع المنشور متمنيين لها دوام النجاح والتفوقفي حياتها الفنية والشخصية.
يذكر أن أخر أعمال المطربة أنغام ألبوم "حالة خاصة جدًا" كلمات أمير طعيمة، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد إبراهيم، وتخطت نسبة مشاهدته 12 مليون مشاهدة.
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