شاهد.. محمد إمام: استنوني في دبي والأردن عشان افتتح معاكم الفيلم

نشر الفنان محمد إمام صورة جديدة له، وذلك على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وعلق "إمام" على الصورة قائلًا " شكرًا ليكم انتوا خليتوا الفيلم رقم واحد في مصر شكرًا على حبكم واستقبالكم العظيم".

وتابع : "الفيلم من الأسبوع القادم في سينمات الوطن العربي إستنوني إن شاء الله في دبي يوم 29يناير، وفي الأردن يوم 31عشان أفتتح الفيلم معاكم اللي جاي مجاش زيه".

يشار إلى أن تدور أحداث

الفيلم في جو من التشويق واﻹثارة حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم لكشف الغموض عن مقبرة اﻹسكندر اﻷكبر التي يبحث عنها العالم منذ قرون طويلة، ﺇﺧﺮاﺝ أحمد خالد موسى، ﺗﺄﻟﻴﻒ تامر إبراهيم، ويشاركه البطولة ياسمين رئيس، فتحي عبدالوهاب، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن، أحمد العوضي.