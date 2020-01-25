نشر الفنان محمد إمام صورة جديدة له، وذلك على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
وعلق "إمام" على الصورة قائلًا " شكرًا ليكم انتوا خليتوا الفيلم رقم واحد في مصر شكرًا على حبكم واستقبالكم العظيم".
وتابع : "الفيلم من الأسبوع القادم في سينمات الوطن العربي إستنوني إن شاء الله في دبي يوم 29يناير، وفي الأردن يوم 31عشان أفتتح الفيلم معاكم اللي جاي مجاش زيه".
يشار إلى أن تدور أحداثالفيلم في جو من التشويق واﻹثارة حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم لكشف الغموض عن مقبرة اﻹسكندر اﻷكبر التي يبحث عنها العالم منذ قرون طويلة، ﺇﺧﺮاﺝ أحمد خالد موسى، ﺗﺄﻟﻴﻒ تامر إبراهيم، ويشاركه البطولة ياسمين رئيس، فتحي عبدالوهاب، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن، أحمد العوضي.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. محمد إمام: استنوني في دبي والأردن عشان افتتح معاكم الفيلم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.