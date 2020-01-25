بالصور.. عمر العبداللات يتألق بليلة أسطورية جماهيرية بمسرح المجاز في الشارقة

عاش جمهور الإمارات في مسرح المجاز بإمارة الشارقة، ليلة فنية غنائية بامتياز، إمتزجت بها مشاعر المحبة والفرح التي زرعها "صوت الأردن" الفنان عمر العبداللات في المدرجات التي تتخطى ثلاثة الآلاف شخص.

وقدم عمر العبداللات مفاجأة خلال وصلته الغنائية، عندما استأذن الجمهور لاستقبال الفنان الفلسطيني محمد عساف مرة أخرى على خشبة المسرح بعد أن أنهى وصلته الغنائية، والذي شاركه الليلة المتميزة الجماهيرية.

قدما معاً أغنية كتبها ولحنها وأعدها العبداللات خصيصاً بليلة الحفل

من أجل غنائها أمام الجمهور الأردني الفلسطيني والعربي الحاضر، والتي حملت بين طياتها رسالة المحبة التي تجمع الشعبين الأردني والفلسطيني، وسط تفاعل جماهيري كبير تخللها رفع العلمين الأردني والفلسطيني والإماراتي على يد الجمهور الذي رسم لوحة غنائية من التفاعل.

وأعرب العبداللات الملقب عربياً بـ"صوت العروبة" عن سعادته وفخره بالغناء لأول مرة في إمارة الشارقة بدولة الإمارات التي

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وصفها بالشقيقة الغالية شعباً وقيادة.

قال: "لقد سمعت كثيراً عن جمهور مهرجان هلا بالمجاز في الشارقة، ولكنني اليوم لمست هذا التفاعل والمحبة، لقد انتقلنا مع الجمهور الى أجواء مفعمة بالمحبة الصادقة، وقدمنا بفضل الله وحضور الجمهور ليلة فنية كبيرة ستبقى في ذاكرة مسيرتي الغنائية".

مضيفاً شكره الى إدارة مهرجان هلا بالمجاز والتنظيم الرائع للحفل ولحفاوة الاستقبال والضيافة التي أكدت أصالة الإمارتيين، وقال: "ليس بغريب عن الإمارات وشعبها هذه الضيافة والاستقبال الرائع الأصيل، وأنا لست غريباً في هذا الوطن العربي الغالي الإمارات الحبيبة التي تجمعنا معها محبة صادقة من جميع الجهات".