تراند اليوم : بتحبني أكتر من نفسها ..محمدرمضان يفتخر بحب زوجته له بهذة الطريقة -شاهد

وجه الفنان محمد رمضان رسالة لزوجته نسرين من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بنشر صورة لهما.

وعلق محمد رمضان على الصورة :”اكبر رزق في الحياة انك تتجوز اللي بتحبها والرزق الاكبر انها تكون بتحبك اكتر من نفسها ربنا يملي كل البيوت سعادة واستقرار ويبعد عنكم كل عين ويحفظ كل زوجين لابنائهم”.

وكان محمد رمضان شارك في احتفالية عيد الشرطة الـ68 التي اقيمت يوم الاربعاء الماضي.

وعلى صعيد اخر، طرح محمد رمضان مطلع عام 2020 اغنية ” رايحين نسهر” والتي حققت اكثر من 15 مليون مشاهدة في اقل من شهر.