تشييع دانة عباس الحيدر في الكويت... ومعلقون: قتلتها عملية تكميم

شيعت، اليوم السبت، جنازة الفنانة الكويتية الشابة دانة عباس الحيدر، التي توفيت أمس الجمعة عن عمر ناهز 21 عامًا بحضور أفراد العائلة وبعض المعارف بينما غاب المشاهير عن الجنازة.

ولأن العائلة لم تعلن بعد.سبب وفاة دانة، انتشر خبر مفاده ان الراحلة اجرت عملية تكميم وتوفيت بسببها.

وكانت دانة عباس الحيدر قد شكلت صدمة حقيقية لمحبيها.

وجاء في منشور منسوب لوالدها: ”انتقلت إلى رحمة الله تعالى المرحومة بإذن الله/ دانه عباس عبدالرزاق حسين الحيدر عن عمر يناهز الـ21 عاما انا لله وان اليه راجعون الدفن غدا صباحاً في المقبره الجعفرية، العزاء في مسجد الوزان منطقة مشرف مقابل ارض المعارض، من والدها/ عباس عبدالرزاق حسين الحيدر”.

وذكر معلقون على وسائل التواصل الاجتماعي أن سبب وفاة ”الحيدر“ معاناتها من سرطان تم اكتشافه في مرحلة متأخرة، وقال آخرون إن سبب الوفاة هو توقف في بعض خلايا المخ نتج عنه دخولها في غيبوبة قبل أن تفارق الحياة.

العديد من المعلقين أرجعوا وفاة الفنانة الشابة لأسباب نفسية؛ حيث قالوا إنها تعرضت لكثير من حوادث التنمر على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما أكدت بعض الحسابات ان دانة تعرضت لنوبة هلع ادت الى وفاتها.

وفي ذات السياق، تفاعل الجمهور بالدموع مع خبر وفاة دانة عباس الحيدر التي اعتبروها ضحية التنمر، وأنها تعرضت للسخرية القاسية في حياتها وربما ما عانته يكون هو السبب وراء وفاتها.

Advertisements

تعليقات على تويتر:

تفاوت التعليقات حول اسباب وفاة دانة وكتب احدهم:

لا تعاطف مع المتنمرين

بلا مزح بلا كلام فاضي .

مافيه انسان يحترم ويحب نفسه يرضى اشخاص يهينونه ويجرحون فيه قدام الناس ويقول مزح.

البنت ياثقتها بنفسها مهزوزة اساسا وماكانت تقدر ترد او ووصلت مرحلة تتقبل الاهانات واقتنعت هذا قدرها

والبركة فيكم.

وكتبت أخرى: ‏شي يزعّل قد كتبت تويته عن اثنين معاها تنمرو عليها وانه حرام كمية التنمر عليها والحين توفت الله يرحمها ويغفرلها شي يقطع القلب.

إقرئي ايضًا:

سيرين عبد النور ترفّه عن شقيقتها سابين بفيديو طريف

إيميه صيّاح في خطوة غير مسبوقة: هذا ما فعلته لطفليها