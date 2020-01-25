محمد رمضان يتحدث للمرة الأولى عن علاقته بزوجته

مع انتشار شائعة زواج محمد رمضان سرا من زميلته حلا شيحا، ونفي هذه الأخيرة الشائعة مؤكدة أنها وزوجته صديقتان، بدأ الفنان بنشر صور عائلية له، وبالتحدث للمرة الأولى عن العلاقة التي تجمعه بزوجته.

وآخرها، رسالة رومانسية لزوجته نسرين من خلال منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدا فيها على عمق الحب بينهما.

فقد نشر رمضان صورة رومانسية تجمعه بزوجته وعلق عليها قائلا: أكبر رزق في الحياة انك تتجوز اللي بتحبها والرزق الاكبر انها تكون بتحبك اكتر من نفسها ربنا يملي كل البيوت سعادة واستقرار ويبعد عنكم كل عين ويحفظ كل زوجين لأبنائهم.



وكلن محمد قد نشر صورة له مع زوجته من باريس أمام برج إيفل، بنفس توقيت شائعة أكدت زواجه مم الفنانة حلا شيحا.

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