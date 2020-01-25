"الأيرلندي" ثاني أفلام "نتفليكس" على أسطوانات "بلو راي"

انضم فيلم "الأيرلندي" The Irishman إلى مجموعة إصدارات أسطوانات "بلو راي" (BluRay) و"دي في دي" (DVD)، وذلك بفضل مجموعة "كريتيريون" المتخصصة في هذا المجال.

وبذلك أصبح "الأيرلندي" ثاني فيلم من إنتاج "نتفليكس" ينضم إلى هذه المجموعة بعد الفيلم المكسيكي "روما".



وأسطوانة الـ"بلو راي" هي قرص شعاعي أو قرص الأشعة الزرقاء لتخزين البيانات، مصمم ليحل محل الـ"دي في دي"، لأنه يستوعب مساحات تخزين أكبر بكثير من أسطوانات الـ"دي في دي" الشهيرة.

"نتفليكس" أضافت أيضا 3 أفلام أخرى للمجموعة وهي "مارياج ستوري" Marriage Story، و"أمريكان فاكتوري" American Factory، و"أتلانتيكس" Atlantic.

وفيلم الأيرلندي، عرض لأول مرة في دور العرض 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 وعلى نتفليكس في وقت لاحق من الشهر نفسه.

أما "قصة الزواج" فتم إطلاقه بدور السينما في 6 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، قبل أن تبدأ "نتفليكس" في عرض الفيلم في 6 ديسمبر/كانون الأول الماضي.



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وفيلم "أمريكان فاكتوري"، تم إصداره في أغسطس/آب عام 2019 ليتم بعد ذلك ترشيحه لأوسكار أفضل فيلم وثائقي.





وأخيرا عرض فيلم "أتلانتيكس" لأول مرة بمهرجان كان السينمائي وحصل على جائزة Grand Prix.

وبحسب "هوليوود ريبورتر" يشتمل كل إصدار فيديو منزلي على محتوى حصري من وراء الكواليس لكل فيلم، ومقابلة مع مخرج الفيلم، وفيلم وثائقي عن الصوت، وفيلم عن عمليات ما بعد الإنتاج.

وكان فيلم "روما" الفائز بجائزة أوسكار أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية للمخرج ألفونسو كوارون، هو أول أفلام "نتفليكس" التي انضمت إلى مكتبة "كريتريون" للأفلام الكلاسيكية والمعاصرة، والتي من المقرر أن يتم إصدارها في 11 فبراير/شباط المقبل.



