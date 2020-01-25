النجمة هيفا وهبي بـ لوك جديد في “أسود فاتح”

بدأت النجمة هيفا وهبي تصوير مسلسل “أسود فاتح” في العاصمة اللبنانية بيروت منذ عدة أيام، وهو العمل الذي تخوض به السباق الرمضاني 2020. تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل، بطولة هيفا وهبي، شريف سلامة، أحمد فهمي، صبري فواز، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندي، عمر السعيد، حنان سليمان، نانسي صلاح وناصر سيف وغيرهم. ومن انتاج شركة الصبّاح.

هيفا لم تكشف حتى اللحظة عن اللوك الذي ستظهر به في العمل، إلا ان جمهورها تداول بصورة جديدة لها، حيث ظهرت وقد عادت الى لون شعرها الأسود وذلك بعدما غيرته الى اللون الأشقر ليتناسب مع دورها في فيلمها الجديد “أشباح أوروبا” المتوقع عرضه قريباً في دور السينما وذلك بعدما انتهت منذ أسابيع من تصويره الى جانب الممثلين أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، القصة لـ كريم فاروق، سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، ويعد التجربة الإخراجية الاولى للمخرج محمد حماقي.