هل انسحبت أصلي آنفر من مسلسل "بابل" بعد الانتقادات التي تعرض لها؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد أن اعتلى مسلسل "بابل" نسب المشاهدة ضمن المسلسلات التركية التي تُعرض حاليا، وتعرضه للكثير من الانتقادات الحادة باعتباره يروج لجماعة سياسية متطرفة، تداولت مواقع إخبارية كثيرة ما مفاده أن نجمة العمل أصلي آنفر المعروفة عربيا بـ "ثريا"، قررت الانفصال عن المسلسل.

وفي التفاصيل فإن خلافا وقع بين أصلي انفر وبقية بطلات مسلسل "بابل"؛ ما جعلها تقرر الانسحاب من العمل.

لكن هذه الأخبار لم تكن صحيحة؛ إذ نفت ذلك النجمة التركية نور فاتح أوغلو في أحدث لقاءاتها الصحفية، مؤكدة أن لا صحة لما تم تداوله، مشيرة إلى وجود علاقة صداقة تجمع بطلات العمل، وأنهن متحمسات كثيرا لنجاح المسلسل.

وعلى صعيد حياة أصلي الشخصية، انتقد عدد من محبي النجمة تصرفها، بعد تداول أنباء تفيد بعودة أصلي إلى حبيبها المغني التركي مراد بوز، وذلك بعد انفصالهما للمرة الثانية؛ إذ أعاد مراد نشر صورة لهما عبر إنستغرام كان قد أرفقها حين نشرها للمرة الأولى بتعليق قال فيه "أجمل عمق"، وأزالها من صفحته بعد انفصالهما.

واتضح أن مراد لم يحذف الصورة بل قام بأرشفتها، وأعاد نشرها على صفحته يوم أمس، وهو ما علق عليه الكثيرون بالقول: "كان عارف إنها بترجع له بعد كم شهر من زعلها وعشان ما يتعب ارشفها"، فيما قال اعتبر آخرون أن أصلي بلا كرامة.

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وبالعودة إلى المسلسلات التركية فقد تسبب الزلزال الذي ضرب تركيا بتراجع نسبة المسلسلات التي عرضت مساء أمس الجمعة ومن بينها مسلسل "زهرة الثالوث"، وكذلك مسلسل "بابل" الذي بدأ عرضه حديثا، وعُرضت أمس الحلقة الثانية منه.

وانقسمت الآراء حول النسبة التي حققتها الحلقة الثانية من "بابل" فمنهم من يراها جيدة رغم ما تعرض له المسلسل من انتقادات لاذعة في أولى حلقاته، بينما انتقد جمهور مسلسل "زهرة الثالوث" تلك النسبة لافتين إلى أنهم توقّعوا أن يطيح العمل بـ"زهرة الثالوث" عند عرض حلقته الأولى، لكون أبطاله من الممثلين الشباب أما أبطال "بابل" فهم من النجوم الكبار وعلى رأسهم خالد أرغنتش.

وكان الفنان التركي خالد أرغنتش أجاب في لقاء صحفي بأنه لا ينشغل بتلك الانتقادات والشكاوى التي تعرض لها المسلسل وأنهم مستمرون في تصويره طالما أن هناك جمهورا يتابع المسلسل.