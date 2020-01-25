عمرو دياب يفاجئ جمهوره بدبي بأغنية لم يطرحها في "يوتيوب".. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأ المطرب المصري عمرو دياب جمهوره الذي حضر حفله الذي أقيم فجر اليوم السبت بأحدث أغنية من ألبومه الجديد "أنا غير"، والتي لم يطرحها بعد عبر قناته الرسمية بـ"يوتيوب".

وأقيم حفل الهضبة في ميديا سيتي بدبي بحضور حاشد من محبي الفنان المصري ليقرر مفاجأتهم بأغنيته الجديدة التي تحمل اسم "عم الطبيب".

‏وتفاعل الجمهور مع الأغنية بحماسة شديدة، خاصة أن كلماتها جاءت مختلفة ومميزة مقارنة باللون الذي اعتاد الهضبة تقديمه في ألبوماته الماضية.

أغنية "عم الطبيب" من كلمات صابر كمال، ألحان عمرو دياب، وتوزيع رامي سمير، ومن المتوقع أن تحدث ضجة واسعة بمجرد طرحها، على غرار أغنية "يوم تلات".‏

‏وأجمع جمهور حفل دياب بدبي، على أن ألبوم عمرو دياب الجديد، سيكون الأفضل على الإطلاق، لضمه ألوانا غنائية متنوعة، ترضي الأذواق كافة، وانتقائه كلمات جديدة لم يعتد محبوه سماعها طوال السنوات الماضية.

ويواصل عمرو دياب تحضيرات ألبومه الجديد المتوقع صدوره خلال الأيام القادمة، حيث طرح الهضبة 9 أغان منه حتى الآن بشكل منفرد، وهي: "أول يوم في البعد"، "تحيرك"، "يوم تلات"، "أنا غير"، "متغير"، "قدام مرايتها"، "بحبه"، "سهران" و"لقيت نفسي".

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ويستعد الهضبة لإحياء حفل غنائي جديد في الكويت في الـ 13 من فبراير المقبل، بمنطقة أرض المعارض‎.‎

وكان عمرو دياب أثار ضجة واسعة، خلال حفله برأس السنة، بعد تداول مقطع فيديو ظهر فيه وهو يعزف على "آلة الأورج" أغنية "يتعلموا" من ألبوم "كل حياتي".

وظهر دياب في الفيديو وهو يعزف لحن الأغنية، وإذ فجأة يتحوّل اللحن إلى مهرجان شعبي، على غرار أغاني المهرجانات التي تلقى رواجا واسعا مؤخرا، وهو اللون الذي يبتعد تماما عن "ستايل" أغاني الهضبة.

وما زاد من الجدل حول المقطع، هو قيام الصفحة الرسمية لشركة "ناي" المنتجة لألبومات عمرو دياب، بنشر الفيديو ثم حذفه، لتبدأ التساؤلات حول السبب، وما إذا كان المقطع حقيقيا أو مركبا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع كالنار في الهشيم، وأكد بعضهم أن الفيديو "تركيب" وأن الهضبة لم يقم بعزف الأغنية بهذا الشكل، في حين شدد آخرون على أن حركات عمرو دياب وتفاعله مع اللحن يدل على أن الفيديو حقيقي، وربما تكون حقوق الملكية الفكرية السبب وراء حذف الفيديو من صفحة "ناي".