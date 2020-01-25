رغم العداء الظاهر بينهما.. جوردن وودز تقلد إطلالة كيم كارداشيان!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اجتذبت عارضة الأزياء الأمريكية جوردن وودز الاهتمام العام الماضي بعدما ارتبط اسمها بعائلة كارداشيان، بعد خيانتها لكلوي كارداشيان مع صديقها تريستان طومسون.

وبالرغم من العداء الظاهر بينهما، ظفرت وودز بإطلالة مشابهة لنجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان في آخر ظهور لها على "إنستغرام".

وارتدت جوردن (22 عاما) فستانا من جلد الثعبان الأحمر المدبوغ والذي يشبه بشكل مثير فستان كيم كارداشيان الذي ارتدته العام الماضي.

وتألقت جوردن بالفستان مع حقيبة يد من العلامة التجارية المعروفة "لوي فيتون"، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكانت ظهرت كيم وهي ترتدي الفستان نفسه في فبراير الماضي أثناء توجهها لمقابلة في برنامج ذا تونايت مع الإعلامي جيمي فالون.

كما قامت بارتدائه مرة أخرى في يونيو الماضي، أثناء تناول العشاء في سيبرياني في نيويورك مع شقيقتها كورتني كارداشيان وزميلهما لا لا أنتوني.

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وعلى الرغم من أن لون ونمط الفستان الخاص بكيم يشبه تماما الذي ارتدته جوردن، فإن فستان جلد الثعبان الخاص بـكيم يتميز بأكمام كاملة وفتحة عند الصدر.

وأثار فستان كيم من علامة Mugler الجدل بسبب ضيقه وأنه حدّد تفاصيل جسمها بطريقة بارزة وواضحة، ويعرض فستان مماثل له على موقع العلامة التجارية بتخفيض 284 دولارا، وهو ما يعني أن الفستان كان سعره أكبر من ذلك بكثير، وارتدت كيم الفستان مع حذاء بالكعب العالي من Yeezy بقيمة 190 دولارا.

كانت قد أثارت جوردن وودز الجدل في فبراير الماضي، عندما تردد أنها كانت على علاقة مع صديق كايلي وأنها ظهرت وهي تبادله قبلة في حفلة وهو الأمر الذي نفته تماما.

وتسبب ذلك في أن كلوي، التي تشارك ابنتها ترو البالغة من العمر 14 شهرا مع تريستان، أنهت علاقتهما في فبراير الماضي.

وكان قد خان تريستان كلوي مع عارضة الأزياء "لاني بلير"، في أول حالة خداع تربط لاعب السلة بإحدى النساء، وسرعان ما تبعتها حالات أخرى بمزيد من النساء.

كما تردد أن وودز تقربت مؤخرا من راي جيه، الحبيب السابق لنجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، حيث ظهرت وودز برفقة المغني الأمريكي راي جيه- البالغ من العمر 38 عاما والذي واعد كارداشيان بين عامي 2005 و2007- في تسجيلات لإحدى حلقات البرنامج الأميركي "Hip Hop Squares".-