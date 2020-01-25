شكرا لقرائتكم خبر عن سليمان عيد يهنئ صلاح عبد الله بصورة وبيت شعر بمناسبة عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان سليمان عيد، على تهنئة النجم الكبير صلاح عبد الله، بمناسبة عيد ميلاده، حيث يتوافق عيد ميلاد الفنان الكوميديان، مع اليوم السبت الموافق 25 يناير، ونشر سليمان عيد صورة تجمعه بعم صلاح، وأهداه بيت شعر فى تعليقه على الصورة، وقال: "كل سنة وأنت فرحان يا صاحبى يا إنسان ياللى واخد فى قلبى أكبر مكان".

جاءت تهنئة سليمان عيد، على الطريقة المفضلة للفنان صلاح عبد الله، الذى يعرف عنه حبه للشعر وكتابته لكثير من القصائد فى مناسبات عديدة، ويأتى هذا فى الوقت الذى احتفل فيه الفنان الكبير صلاح عبد الله، بمناسبة عيد ميلاده، عن طريق مشاركة جمهوره ومتابعيه، بقصيدة جديدة، والتى نشرها عبر مقطع فيديو على حسابه بموقع إنستجرام، حيث يظهر فى الفيديو وهو يلقى القصيدة الجديدة داخل منزل وسط حالة من السعادة.



سليمان عيد يهنئ صلاح عبد الله بعيد ميلاده

وسرعان ما انتشرت التعليقات المهنئة له بعيد ميلاده على الفيديو الذى نشره منذ قليل، ونجح فى حصد آلاف المشاهدات خلال دقائق قليلة، والفنان الكبير صلاح عبد الله انضم إلى فريق عمل مسلسل "الاختيار"، الذى يلعب بطولته النجم أمير كرارة، وإنتاج شركة سينرجى، حيث يعد عبد لله ثالث ضيوف الشرف الذين انضموا للمسلسل بعد إياد نصار وآسر ياسين، وصور عبد الله عدة مشاهد أمام كرارة، إذ يجسد شخصية محورية مع بطل العمل خلال أحداث المسلسل، الذى يكتبه باهر دويدار، ويخرجه بيتر ميمى.

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وفى سياق آخر، يصور صلاح عبد الله حاليا فيلم "الخطة العامية" مع النجوم غادة عادل ومحمد عبد الرحمن توتة، وبيومى فؤاد، وآخرين، إخراج معتز التونى، ومن المقرر أن ينتهى عبد الله من التصوير خلال الأيام المقبلة.



سليمان عيد وصلاح عبد الله

مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية حياة أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل، من بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما فى الدراما بعد ثلاثية "كلبش" الذى قدموها سوياً، من إنتاج "سينرجى".