شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. نادي السينما الأفريقية يحتفل بيوسف شاهين بحضور نجوم أفلامه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

احتفل مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية (نادي السينما الأفريقية ) بالتعاون مع شركة مصر العالمية بذكري ميلاد المخرج العالمي يوسف شاهين احتفالا مختلفا شكلا ومضمونا هذا العام بحضور أبطال أفلامه محمود حميدة ورجاء حسين وسهيرالمرشدي وسيف عبدالرحمن والمنتج جابي خوري .

قدمت الاحتفالية الفنانة سلوي محمد علي وبدأتها بكلمات مؤثرة عن الراحل يوسف شاهين مؤكدة علي قيمة وقامة المخرج الكبير الراحل ثم طلبت من السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر كلمة افتتاحية قال فيها : أن عرض أفلام ليوسف شاهين في بعض الدول الافريقية خطوة مهمة جدا لفتح سوق للفيلم المصري في افريقيا وهذا حدث فريد هو الأول وتعرض أفلام باب الحديد و عودة الابن الضال وهاملت الاسكندراني كعرض عالمي اول وجميع الأفلام تعرض مترجمة بلغات فرنسية وانجليزية حسب كل دولة كما نحتفل اليوم بمرور 3 سنوات علي نادي السينما الافريقية وانا سعيد جدا بوجود نجوم أفلام يوسف شاهين .

كما قالت المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان في كلمتها : نحتفل بأحد صناع السينما المصرية وهو له بعد في العالم كله وفي افريقيا معروف جدا لدي صناع السينما وهو صاحب مدرسة فريدة من نوعها ولذلك جاءت الفكرة بالاحتفال بذكراه بالتعاون مع شركة مصر العالمية واشكر وزارة الخارجية المصرية لأنها ساعدتنا في هذا الحدث الذي أصبح حدث عالمي وقام المهرجان بعرض رسالة من بطلة فيلم عودة الابن الضال الفنانة ماجدة الرومي وهي تتحدث عن يوسف شاهين وعن تجربتها معه .

أما المنتج جابي خوري فقد ألقي رسالة أرسلتها المخرجة مني غندور مخرجة فيلم " هاملت الاسكندراني " التي كانت تود تواجدها في الحدث وملخص رسالتها تحكي فيها عن تجربتها مع يوسف شاهين وبداية معرفتها به وكيفية دخولها لعالم السينما من خلال أفلامه وأيضا نصائح شاهين لها ولقاءات كثيرة جمعتهما معا .

أما الفنان محمود حميدة الرئيس الشرفي لمهرجان الأقصر للسينما الافريقية وأحد أبطال سينما يوسف شاهين قال : عملت مع هذا الرجل العظيم ومن قبل معرفته بشكل شخصي لم أكن اعرف ان تلك النظرة الطفولية هي في طبيعته كنت اظنها مصنوعة ولكن عندما قابلته اتضح انه طفل بالضرورة ونظرة الدهشة لا تنقطع من عنده مطلقا فكان يوسف شاهين بالنسبة لي المعلم والأخ والأب والصاحب ونعم كل هؤلاء وأنا سعيد جدا بالاحتفال بعيد ميلاده رقم ( 94 ) واتمني المشاركة في كل الاحتفالات بذكراه دائما ومحاولة انتشاره في كل العالم محاولة عظيمة جدا من قبل إدارة مهرجان الأقصر للسينما الافريقية .

أما الفنانة رجاء حسين بطلة فيلمه " عودة الابن الضال " والتي قدمت معه 5 أفلام أخري قالت : عندما كنت احب ان اقدم مشهد حلو في أفلامه اطلب منه ان يقف خلف الكاميرا لان عينيه كانت تقول كل شيء وبالتالي كانت تنعكس علي واستفدت منه كثيرا وهو لم يمت فهو مازال موجودا وهو علامة من علامات السينما واثر فينا جميعا وكل أفلامه تحمل ابعادا كبيرا .

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حضر الاحتفالية عدد كبير من الجمهور والنقاد ووسائل الاعلام والمخرجين منهم الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما والمخرج اشرف فايق والناقد الكبير فاروق عبد الخالق والمخرج سميح منسي والفنان احمد عزت والفنان أسامة عبدالله والناقد سعد القرش والفنان شريف الدسوقي والفنانة ألفت عمر وعرض فيلم هاملت الأسكندراني حول علاقة شاهين بهاملت وهو عرض عالمي أول للفيلم إخراج مني غندور كما عرض فيلم شاهين المرمم حديثا (عودة الأبن الضال ) بحضور ابطاله .

برنامج الاحتفال بيوسف شاهين يتضمن عروض الأفلام في إفريقيا وهي ( الأرض ) ( باب الحديد ) ( هاملت الإسكندراني ) في (ناميبيا ، أوغندا ، تونس ، الجزائر ، المغرب ، موريتانيا ، السودان ، بروندي ، تنزانيا ، كينيا ، مالاوي ، توجو ومصر )

وفي مصر يتم عرض فيلمي (هاملت الإسكندراني) (عودة الأبن الضال ) في (15) محافظه داخل مصر بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة ويعتبر هذا الحدث هو الأول من نوعه لمخرج مصري داخل القارة السمراء ومصر.



محمود حميدة



جابي خوري ومحمود حميدة وسيد فؤاد



رجاء حسين وسيد فؤاد والاب بطرس دانيال



سلوي محمد علي قدمت الاحتفالية