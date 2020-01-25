شكرا لقرائتكم خبر عن صور..خالد سليم يتألق في حفل غنائي دار أوبرا دمنهور كامل العدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النجم خالد سليم أمس الجمعة حفلا غنائيا في دارأوبرا دمنهور كامل العدد، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، من ناحية أخرى أشعل خالد، حماس الجمهور خلال حفله بدمنهور بعدد من الأغاني ومنها "كل نظرة"، "لكل عاشق وطن" ، "عيش"، "بهرب من نظرات الناس"، "يا هوى" ، "نسم علينا الهوى" لفيروز.

وغنى خالد سليم في الفاصل الثاني من الحفل عدة أغانى منها "عشنا قد ايه"،تلاها "خمس دقايق"، "ولا ليلة ولا يوم"،"صبرى عليك طال"، كما شدى بأغنيات "على حسب وداد قلبى"،"جبار" للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، واختتم الحفل بأغنية "بلاش الملامة".

وفى سياق متصل يعمل خالد على أكثر من أغنية جديدة لطرحهم "سنجل" على مدار العام وفى المواسم المهمة، منها "اللي فات مات" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، ومن المحتمل طرحها في عيد الحب، وأيضاً أغنية أخرى بعنوان " "عشمني" من كلمات هشام صادق وألحان مدين، على أن يصورهما فيديو كليب قريبا إضافة إلى اختيارعدد آخر من الأغانى.

كما انتهى خالد من تسجيل أغنية من ألبومه الجديد بعنوان "يا جميل"، تحمل طابع "مقسوم ومتحركة"، وهي من كلمات خالد فرناس، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع الموسيقي محمد مجدي، وميكس وماستر أمير محروس، ومن المقرر أن يتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب خلال الأيام المقبلة، حسبما أكد الموزع محمد مجدي لـ"الخليج 365".

وكان آخرأعمال خالد سليم، مسلسل "بلا دليل" من تأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج سينرجى، وتم انتهاء عرضه منذ أسابيع، وشارك خالد فى بطولته درة وحازم سمير وإسلام جمال وعمرالشناوى ونيقولا معوض ومها نصار وديانا هشام وجمال عبد الناصر وأشرف زكى ومحمد أحمد ماهر وأحمد كرارة وهاجرالشرنوبى ومحمد لطفى شاهين وأحمد عبد الله محمود وغيرهم من النجوم.

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خالد سليم



خالد سليم

خالد سليم