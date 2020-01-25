شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى تشكر مطرب المهرجانات حسن شاكوش.. اعرف ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شكرت النجمة منى زكى مطرب المهرجانات الشهير حسن شاكوش صاحب آخر أغنية وهى "بنت الجيران"، بعد ما قال فى فيديو خاص على صفحته على إنستجرام إنه يهدى أغنيته الأخيرة "بنت الجيران" لمنى زكى معرباً عن حبه وتقديره الشديد لها.

ونشرت منى زكى استورى عبر إنستجرام، الفيديو الذى أهداه لها شاكوش، وعلقت كاتبة: "شكرا يا حسن أوى، أنت كمان بحب أغانيك وصوتك والأغنية دى أحلى هدية.. شكرا يا أبو على كل الشكر".

وكانت أغنية "بنت الجيران" لمطرب المهرجانات حسن شاكوش ومعه عدد من المطربين، قد حققت نجاحا كبيرا، وأصبحت منتشرة فى أوساط الشباب بشدة، ويتم طلبها خصيصاً فى الأفراح والمناسبات والسهرات، وتجاوز عدد مشاهدتها 44 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.

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ويبدو أن عام 2020 جاء ليصالح النجمة منى زكى، خاصة بعد ابتعادها عدة سنوات عن الوقوف أمام الشاشة، حيث تدخل هذا العام بفيلمين ومسلسل دفعة واحدة، وقد أوشكت على الانتهاء من تصوير مشاهدها فى فيلم "العنكبوت" للنجم أحمد السقا، وقد أبدت سعادتها لعودتها للتعاون من جديد مع النجم أحمد السقا بعد غياب عن السينما دام لأكثر من 3 سنوات، على آخر أفلامها فيلم "من 30 سنة" وهو آخر أعمالها السينمائية بشكل عام ومع السقا بشكل خاص.

كما انتهت مؤخراً منى زكى من تصوير فيلمها الجديد من بطولتها والذى يحمل عنوان "الصندوق الأسود"، وينتمى لنوعية أعمال الإثارة والتشويق، وبدأ مخرج العمل بالفعل فى عمليات المونتاج والمكساج قبل تحديد الشركة المنتجة موعدا لطرحه فى دور العرض، لتعود به بطلته منى زكى إلى السينما بعد غياب 3 سنوات، وكشفت الجهة المنتجة للفيلم عن البرومو الدعائى الأول وظهرت منى وهى مخطوفة حيث تجسد دور إمرأة حامل تحمل الكثير من الألغاز والأسرار، والعمل من تأليف أحمد وهيثم الدهان و أخرج محمود كامل.

وتخوض النجمة منى زكى السباق الرمضانى بمسلسل يتولى إخراجه تامر محسن، ولم يستقر على اسمه حتى الآن، حيث بدء محسن فى التحضيرات المبدئية للمسلسل الذى يكتبه ويخرجه، وانتهى من كتابة عدد من الحقات الأولى للعمل الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى اجتماعى.