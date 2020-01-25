شكرا لقرائتكم خبر عن نصيحة الفنان يوسف فوزى إلى حمدى ميرغنى من 12 سنة.. اعرف قاله إيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان الشاب حمدى ميرغنى، عن تمنياته بالشفاء للفنان القدير يوسف فوزى، بعد إصابته بشلل الرعاش، مؤكدا أنه إنسان جميل ومحترم وخلوق، راويا أحد المواقف التى صادفها معه منذ 12 عاما، كانت نصيحة أهداها له ليصبح ممثلا شهيرا وأحد نجوم الكوميديا الصاعدين.

وسرد ميرغنى، الموقف عبر حسابه على انستجرام، قائلا: "سنة 2008 روحت مع صديقى الممثل والمخرج المسرحى محمد الصغير، أتفرج على مسرحية الإسكافى ملكاً، اللى كان مشارك فيها الأستاذ يوسف فوزى وشوفته بعد العرض من بعيد، وقولت لصديقى عايز أسلم عليه وأبارك له بس مكسوف، صاحبى راح قاله أتفاجأت أن الاستاذ المحترم هو اللى جالى ووقف معايا، وقالى مكسوف ليه دى حاجة تفرحنى مش تضايقنى، قولت له انى ممثل فى مسرح الجامعة ودى أخر سنة ليا فى الجامعة، قالى لو بتحب التمثيل كمل فيه وربنا هيكرمك إن شاء الله".

وأوضح ميرغنى: "حبيت أحكى القصة دى عشان أقول كم إن الأستاذ يوسف فوزى مش ممثل كبير وبس، لأ.. إنسان جميل ومحترم وخلوق، ربنا يشفيك يا أستاذ ويرزقك الصحة أن شاء الله، دعواتكم له بالشفاء العاجل".



حمدى ميرغنى

وكان الفنان الكبير يوسف فوزى، أكد أنه وصلته مئات التليفونات والرسائل بعد حوراه مع ”الخليج 365” والفيديو الذى ظهر من خلاله للاطمئنان عليه والدعاء له من كل أنحاء العالم ومن جميع محافظات مصر.

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وأكد الفنان الكبير فى تصريحات خاصة لليوم السابع أنه سعيد جدا بردود الأفعال بعد انتشار الفيديو الذى وجه من خلاله رسالة لجمهوره والملايين من محبيه، قائلا:" ناس كتير من الفنانين والجمهور والقنوات تواصلوا معى وتليفونى مابطلش رن".

وقال ضاحكا:"كلمتنى معجبة من نجع حمادى وقالتلى إزيك يامووز وغنت لى ياواد ياتقيل ، واتصل بيا طلبة معهد الفنون المسرحية وقالولى الدفعة عاوزة تزورك".





وكان الفنان يوسف فوزى، اختص الخليج 365، بحوار وفيديو أشار خلاله إلى أنه عرض عليه أكثر من 10 عروض تمثيلية يجسد خلالها دور مريض شلل الرعاش ولكنه رفضها.

واستكمل: "أنا حاليا أقضى حياتى فى منزلى وأشاهد الأفلام والمسلسلات من خلال التليفزيون ومش بخرج إلا نادرا، وأصدقائى فى الوسط الفنى جميعهم لهم الخيرعليا فنيا وكلهم قريبين منى ".

ووجه يوسف فوزى رسالة لجمهوره من خلال الخليج 365 قائلا: "شعب مصر شعب طيب لما تشوفوا الفنانين الذين رحلوا فى الأعمال السينمائية أو التليفزيونية اقرأوا الفاتحة لهم، وأدعولى بالشفاء أيضا، وليس لدى شىء غير أن أقول اللهم إنى لا أسالك رد القضاء ولكنى أسألك اللطف فيه، وأسالك حسن الختام".