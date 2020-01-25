كاد أن يسقط من يدها بسبب ثقله.. شاهد: تكريم أحلام بدرع من الذهب الخالص

كتب امير فتحي في السبت 25 يناير 2020 03:01 مساءً - كرّمت الهيئة العامة للترفيه الفنانة الإماراتية أحلام، بدرع من الذهب الخالص سلمه لها بندر الأيداء مدير عام التواصل في الهيئة كممثل عنها وذلك خلال الحفل الذي أحيته أحلام في بوليفارد الرياض.

وقالت مقدمة الحفل إن هذا الدرع مصنوع من الذهب الخالص، ويمثل شعار ”فنانة العرب“ على مدار 25 عامًا من العطاء والفن.

وأعربت أحلام عن سعادتها الكبيرة بالدرع ورفعته بيديها على المسرح لمشاركته مع الجمهور الذي قابل الأمر بالتصفيق.

وكاد الدرع أن يسقط من يد أحلام بسبب ثقله، إلا أنها تداركته وعلقت مقدمة الحفل قائلًة:“تقيل تقيل ده دهب، تستاهلين يا أم فاهد“.

وقدمت أحلام خلال الحفل الذي أقيم على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد الرياض في ختام الموسم المستمر منذ شهور عددًا كبيرًا من أغانيها المتميزة والتي لاقت تفاعلًا كبيرًا من جانب الجمهور.