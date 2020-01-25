شاهد: زجاجة خمر بجانب أمير قطر السابق وحمد بن جاسم.. والكشف عن نوعها ومكان صناعتها

كتب امير فتحي في السبت 25 يناير 2020 03:01 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، صورة حديثة لأمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة يظهر بصحبة حمد بن جاسم وزير خارجية قطر السابق ، في خيمة أثناء تجهيز الطعام ، وفي الخلفية تظهر زجاجة خمر ”وسكي” تم الكشف عن اسمها وسعرها والبلد المصنع لها ، فيما أثارت الصورة المتداولة ضجة كبيرة على موقع التغريدات تويتر بعد السقطة الفاضحة لأمير قطر السابق ووزير خارجيته.

وسخر المغرد الشهير “بن عويد” قائلا: خيام وكشته وشبة نار وكبسة سمك وبطل وسكي.. وفي الأخير في الحوش.. هاذي كشتة ابو كلب ، ياعيشة الفلس..السعوديين قفلوا عليهم الشبك.. وعزمي حشرهم في الحوش”.



وتابع: كاشتين في الحوش وكله لمبات ، ممكن نعرف ليه الكشاف ؟؟ .. تبي تعيش جو الصياهد وظلام مثلا ؟ ماهو منك والله .

فيما علق حساب أرمينيا بالعربية في تويتر على الصورة المتداولة وكتب ” يبدو أنه مشروب اريغاك وهو مشروب النبلاء بدأت صناعته في 1887 وتختلف درجاته حيث يصل سعر 5 نجوم إلى 144 دولار يسعدنا توفر خمور أرمينيا العريقة في العالم “.

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