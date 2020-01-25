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كتب امير فتحي في السبت 25 يناير 2020 03:01 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، صورة حديثة لأمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة يظهر بصحبة حمد بن جاسم وزير خارجية قطر السابق ، في خيمة أثناء تجهيز الطعام ، وفي الخلفية تظهر زجاجة خمر ”وسكي” تم الكشف عن اسمها وسعرها والبلد المصنع لها ، فيما أثارت الصورة المتداولة ضجة كبيرة على موقع التغريدات تويتر بعد السقطة الفاضحة لأمير قطر السابق ووزير خارجيته.
وسخر المغرد الشهير “بن عويد” قائلا: خيام وكشته وشبة نار وكبسة سمك وبطل وسكي.. وفي الأخير في الحوش.. هاذي كشتة ابو كلب ، ياعيشة الفلس..السعوديين قفلوا عليهم الشبك.. وعزمي حشرهم في الحوش”.
وتابع: كاشتين في الحوش وكله لمبات ، ممكن نعرف ليه الكشاف ؟؟ .. تبي تعيش جو الصياهد وظلام مثلا ؟ ماهو منك والله .
فيما علق حساب أرمينيا بالعربية في تويتر على الصورة المتداولة وكتب ” يبدو أنه مشروب اريغاك وهو مشروب النبلاء بدأت صناعته في 1887 وتختلف درجاته حيث يصل سعر 5 نجوم إلى 144 دولار يسعدنا توفر خمور أرمينيا العريقة في العالم “.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: زجاجة خمر بجانب أمير قطر السابق وحمد بن جاسم.. والكشف عن نوعها ومكان صناعتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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