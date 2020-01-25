شاهدوا.. كيف ارتبكت إليسا وعجزت عن التعبير أثناء تحدثها عن سرطان الثدي!

كتب امير فتحي في السبت 25 يناير 2020 03:00 مساءً - حلت الفنانة اللبنانية إليسا ضيفة شرف على حفل إطلاق تطبيق خاص بالتوعية من سرطان الثدي أقامته جامعة القديس يوسف في بيروت.

وتناقل عدد من الحسابات الناشطة على “إنستغرام” فيديو ظهرت فيه الفنانة وهي تلقي كلمة أمام الحاضرين.

ولفتت الأنظار حين ظهرت عليها علامات الارتباط حيث لم تتمكن من التعبير عن أفكارها بوضوح.

وأشارت إلى أنه كان عليها قراءة الكلمة المكتوبة على ورقة لافتة إلى أنها تشعر بالارتباك عندما تتحدث أمام الناس.

وقابلها الحاضرون بالتصفيق وأحدث المقطع ضجة كبيرة على تلك الحسابات وحقق على أحدها أكثر من 12 ألف مشاهدة.

ونشرت إليسا على حسابها على “إنستغرام” صورة لها بالأبيض والأسود وأعربت عن شعورها بالفرح بسبب مشاركتها في هذا الحدث.



وكتبت: “سعيدة جداً بالمشاركة في هذا المشروع بالتعاون مع جامعة القديس يوسف من خلال إطلاق تطبيق “ما تنسي” لتذكير النساء بأهمية الوقاية من مرض سرطان الثدي”.

ويشار إلى أن حفل الإطلاق أقيم بحضور رئيس الجامعة البروفسور سليم دكّاش وعميد كلية الطب البروفسور رولان طنب والأطباء جوزف قطان ودافيد عطالله ومروان غصن إلى جانب مبتكر التطبيق الدكتور هنري فرحة وأستاذه المشرف الدكتور هامبيغ كورية.