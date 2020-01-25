كتب امير فتحي في السبت 25 يناير 2020 03:00 مساءً - يمكن تحدي العمر عن طريق الماكياج لكن يمكن ذلك أيضاً بالاعتماد على طريقة ارتداء الملابس. فاختيارها قد يساعد أيضاً على الظهور بسن أصغر بكثير من السن الحقيقي. وكل ما يجب فعله هو الالتزام بـ3 خطوات اساسية.
1 اضافة لمسة من الصيحات الرائجة إلى كل إطلالة. فمن الممكن ارتداء الملابس الكلاسيكية مع القليل من التجديد. ينصح مثلاً بانتعال حذاء رياضي مع تايور او الجينز مع البلايزر الرسمي… فهذا التناقص يمنح الإطلالة الكثير من الجاذبية.
2 التخلي عن الجوارب الشفافة بلون الجلد. والافضل اختيار تلك السوداء السميكة التي تضفي الشباب واللمسة العصرية على أي لوك يتم اعتماده.
3 الانتباه إلى الألوان. ما زال تنسيق الألوان هو القاعدة الأساسية التي يجب اتباعها. لكن الأفضل أن يتم اختيار الملابس باهتمام بعيداً عن الذوق التقليدي.
كانت هذه تفاصيل خبر 3 حيل تجعلك تبدين أصغر من عمرك الحقيقي بسنوات… هذا ما عليك الالتزام به لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.