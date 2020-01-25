محمد رمضان في تعليق مفاجئ عن زوجته

حرص الفنان محمد رمضان، على مشاركة جمهوره أحدث صورة له مع زوجته، التي وصفها بأنها “أكبر رزق في الحياة”.

ونشر “رمضان” الصورة عبر حسابه على انستغرام، وكتب: “أكبر رزق في الحياة هو ان تتزوج التي تحبها، والرزق الأكبر عندما تكون تحبك أكثر من نفسها، ربنا يملأ كل البيوت سعادة واستقرار ويبعد عنكم كل شر ويحفظ كل زوجين لأبنائهم”.

من جهة أخرى، يواصل محمد رمضان تصوير مسلسل “البرنس” الذي يخوض به السباق الرمضاني 2020. ويضم العمل نخبة من النجوم، منهم نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، سلوى عثمان، ريم سامي وغيرهم.