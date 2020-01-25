راغب علامة يثني على وصول وزير لبناني الى مجلس الوزراء بسيارة أجرة

علّق السوبرستار راغب علامة على وصول ​وزير السياحة والشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية​ الى مجلس الوزراء بسيارة أجرة بدلاً من موكب.

وكتب “علامة” على حسابه على تويتر مثنياً على خطوة الوزير الجديد وقال: “الوزير الجديد رمزي مشرفية دخل الى مجلس الوزراء بسيارة أجرة. كل الإحترام لك السيد الوزير لأن الشعب كره المواكب التي تقفل الشوارع في وجهه وتمشي بعكس القانون وتهينه في الشوارع وكل مصاريفها من حساب الخزينة التي يغذيها المواطن أتمنى على وزراء الحكومة الجديدة أن يكونوا بهذا التواضع”.

Advertisements

من جهة أخرى، يلتقي ملك المسارح الجمهور، بحفل فني سيحييه على مسرح أولمبيا الشهير، بمناسبة عيد الحب في 14 شباط المقبل، ثم ينتقل الى تونس لاحياء حفلة فنية بتاريخ 15 شباط في فندق الموفنبيك.

آخر حفلات “علامة” اطلالاته في الحفل الخاصّ بالمشتركين النهائيين من برنامج “ذا فويس” وذلك في سيتي ووك دبي ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوّق، حيث قدّم “علامة” على المسرح عدداً من أبرز أغانيه.

آخر اصدارات السوبرستار أغنية باللهجة الخليجيّة بعنوان “كان غيرك أشطر” من ألحان طلال وكلمات خالد المريخي، وقد صدرت عبر جميع المنصّات الموسيقيّة الإلكترونيّة، كما غنّاها علامة بشكل مباشر في الحلقة الأخيرة من برنامج “ذا فويس” الذي فاز فيها المشترك التونسي مهدي عيّاشي من فريقه بلقب البرنامج لهذا العام.