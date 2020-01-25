ايغل فيلمز تكشف النقاب عن “مليار ريال”.. وهؤلاء أبطاله

Jan 25, 2020
بعد إعلانها عن عدد من مشاريعها الرمضانية المقبلة، بدأت شركة ايغل فيلمز لصاحبها المنتج جمال سنان بالتحضيرات الأخيرة قبل الانطلاق بتصوير مسلسل “مليار ريال” الذي تتعاون فيه إيغل فيلمز مع شركة All Over/ خالد الرفاعي، وهو المشروع الذي سيتم تصويره في السعودية خلال أيام، على أن يعرض خلال شهر رمضان المبارك.
العمل كوميدي مؤلف من ٣٠ حلقة، سيكون من إخراج أسد فولادكار، يقدم مادة اجتماعية ترفيهية تلامس المجتمعات الخليجية، ويطرح العمل تساؤلات كثيرة، تأتي إجاباتها في الحلقات الأخيرة للمشروع، ويلعب بطولته النجمة الكبيرة هيا الشعيبي، ونخبة من أبرز نجوم الخليج منهم علي الحميدي، عبدالمجيد الرهيدي، خالد الفراج وغيرهم.
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