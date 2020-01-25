هذا ما قاله نجوم فيلم "دماغ شيطان" في الاحتفال بالعرض الخاص للفيلم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

شارك موقع "فوشيا" أبطال فيلم "دماغ شيطان" الاحتفال بالعرض الخاص بعد طرحه في دور العرض رسميا، وهو من بطولة الفنانة المصرية رانيا يوسف ومواطنها الفنان باسم سمرة.

والتقى موقع "فوشيا" بأبطال الفيلم للكشف عن شخصياتهم في العمل، ففي البداية قالت رانيا يوسف: "أجسد شخصية سحر، شريرة وإجرامية تدخل في قصة حب مع سيد (باسم سمرة)، من وجهة نظري الفيلم رائع وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور".

فيما قال باسم سمرة لـ"فوشيا": "فيلم دماغ شيطان مختلف تماما، أجسد شخصية سيد صاحب سيارة ميكروباص، ويقع في حب رانيا يوسف، ثم تحدث جريمة قتل تغير من الأحداث وتقلبها رأسا على عقب، لا أريد أن أحرق القصة سنراها سويا مع بداية العرض".

ومن جانبه، قال عمرو عابد أحد أبطال الفيلم: "أجسد شخصية ناصر المتزوج من سهام التي يقترب موعد ولادتها فيأخذها لكي تلد عند والدتها، ويلعب دور شقيق زوجتي، باسم سمرة".

وأضاف: "تحدث جريمة قتل فيتغير كل شيء، وتتضح العلاقات بين الشخصيات، حيث أفاجأ بوجود علاقة غير مشروعة بين شقيقتي (رانيا يوسف) وباسم سمرة".

فيما قالت الفنانة نادية خيري عن مشاركتها في "دماغ شيطان": "ألعب دور سهام زوجة عمرو عابد، أحلامها بسيطة تريد أن تعيش في سلام مع الشخص الذي تحبه".

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وقال مخرج الفيلم، كريم إسماعيل، لـ"فوشيا": "العمل يدور حول جريمة تحدث، فيتم اكتشاف أبعاد الشخصيات وعلاقتها ببعض".

وعن سبب تصوير الفيلم في وقت طويل، قال: "كانت هناك توقفات كثيرة من قبل الشركة المنتجة، ولكن العمل نفسه استغرق 14 يوم تصوير، إلا أنه احتاج لتحضيرات كثيرة".

وتعيش رانيا يوسف حالة من النشاط الفني مؤخرًا، حيث يعرض لها حاليًا مسلسل "الآنسة فرح" الذي يلقى نجاحًا كبيرًا من حيث نسب المشاهدة.

وكانت قد شكّلت تصريحات الفنانة رانيا يوسف بشأن ظهورها بملابس جريئة صدمة لجمهورها، إذْ دافعت عن إطلالاتها "الجريئة" التي تظهر بها في المناسبات الفنية أو الخاصة، الأمر الذي تسبب في ملاحقة الجمهور لها بالانتقادات بسبب تلك التصريحات.

وأبدت رانيا في تصريحات تلفزيونية لها اندهاشها من التركيز على ملابسها وإطلالاتها الجريئة لهذا الحد، مشددة على أنها لا ترى في ملابسها أي جرأة، وأن هذا هو الطبيعي الذي تظهر به من صغرها.

ولفتت الأذهان إلى ما كانت ترتديه وما تعودت عليه، فقالت إنها دائمًا ما كانت ترتدي "البكيني" و"الهوت شورت" منذ أن كانت صغيرة، مشددًة على أن هذا الأمر نابع من تربيتها المنفتحة وأنها ترى هذا طبيعي.