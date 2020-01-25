شكرا لقرائتكم بالصور.. أفغانية من ذوي الاحتياجات الخاصة ترسم بفمها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ترسم الفتاة الأفغانية، ربابة محمدي، التي تعاني من شلل في الذراعين والساقين، لوحات فنية، باستخدام الفرشاة بفمها.

لوحة رسمتها ربابة

تقول محمدي (20 عاماً) إنها تأثرت من زهرة شاهدتها على التلفاز عندما كانت صغيرة وبدأت بالرسم حينها.

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لوحة رسمتها ربابة

وأضافت أنها لم تتلق التعليم أبداً في حياتها، مبينةً أنها رسمت 250 لوحة فنية حتى اليوم، حيث تقوم بإعالة أسرتها من خلال بيع لوحاتها.

وأضافت محمدي أنها تعطي دروساً في الرسم لـ25 شخصاً تقريباً، بينهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكدت أنها تحب الرسم كثيراً، وأن إعاقتها لم تمنعها من الفن. ودعت كل ذوي الاحتياجات الخاصة لأن لا يتخلوا عن طموحاتهم، مؤكدةً أنهم سيحققون ما يرغبون به بالعمل والمثابرة.