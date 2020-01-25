- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم بالصور.. أفغانية من ذوي الاحتياجات الخاصة ترسم بفمها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - ترسم الفتاة الأفغانية، ربابة محمدي، التي تعاني من شلل في الذراعين والساقين، لوحات فنية، باستخدام الفرشاة بفمها.
تقول محمدي (20 عاماً) إنها تأثرت من زهرة شاهدتها على التلفاز عندما كانت صغيرة وبدأت بالرسم حينها.
وأضافت أنها لم تتلق التعليم أبداً في حياتها، مبينةً أنها رسمت 250 لوحة فنية حتى اليوم، حيث تقوم بإعالة أسرتها من خلال بيع لوحاتها.
وأضافت محمدي أنها تعطي دروساً في الرسم لـ25 شخصاً تقريباً، بينهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكدت أنها تحب الرسم كثيراً، وأن إعاقتها لم تمنعها من الفن. ودعت كل ذوي الاحتياجات الخاصة لأن لا يتخلوا عن طموحاتهم، مؤكدةً أنهم سيحققون ما يرغبون به بالعمل والمثابرة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. أفغانية من ذوي الاحتياجات الخاصة ترسم بفمها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.