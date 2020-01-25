إيهاب توفيق يتجاوز رحيل والده بسهرة غنائية في ملهى ليلي

أحيا النجم إيهاب توفيق سهرة غنائية، مساء أمس الجمعة، في أحد الملاهي الليلة يدعى “كايرو جاز كلوب”، حيث يعد ذلك الحفل أول ظهور للفنان بعد وفاة والده منذ أيام قليلة إثر حريق اندلع بمنزلهم.

وتوفي والد الفنان إيهاب توفيق يوم 9 يناير، إثر حريق هائل نشب في الفيلا بمدينة نصر، حيث اندلعت النيران بالطابق الثاني للفيلا إثر اشتعال، دفاية، تركها أثناء نومه أدت إلى مصرعه وأتت على كل محتويات الطابق الثاني.

وفوجئ الفنان والذي يعيش مع والده بالدور الثالث، بامتداد ألسنة النيران في تمام الساعة السادسة ونصف صباحًا بتوقيت القاهرة.

وأمرت نيابة مدينة نصر بنقل جثمان والد الفنان، إلى مستشفى مدينة نصر، للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

وتمت صلاة الجنازة على جثمان أحمد توفيق، بمسجد السلام بمنطقة الوفاء والأمل بمدينة نصر، بعدما تم تأجيلها مرتين، حيث كان مقرر لها العصر، ثم المغرب، ولكن إجراءات استخراج تصريح الدفن كانت هي السبب في تعطيل الإجراءات.

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وأقيم عزاء الراحل بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وحضره عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، أبرزهم النجم حسين الجسمي، مصطفى قمر، دلال عبد العزيز ودنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم، عمرو مصطفى، ليلى علوي، وغيرهم.

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