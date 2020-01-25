كنزة مرسلي تطرح "كانت باينة" على يوتيوب

القاهرة – لايف ستايل
جددت شركة «لايف ستايلز ستديوز» تعاونها الفني مع النجمة الجزائرية كنزة مرسلي، حيث طرحت على قناتها بـ«يوتيوب» فيديو كليب أغنية «كانت باينة» التي تُعتبر التعاون الرابع بينهما.
واختارت كنزة مرسلي أن تكون أولى أغنياتها للعام الحالي باللهجة الجزائرية، خاصةً بعد نجاح أغنية «قتال» العام الماضي، وتشديد جمهورها على الغناء بلهجة بلادها.
وحملت أغنية «كانت باينة» كلمات وألحان ربيع كاسطور وتوزيع ياسين موزارت، وتم تصويرها في لبنان تحت إدارة المخرج اللبناني عادل سرحان.
وتضع لايف ستايلز ستديوز خطة عمل لدعم أغنية "كانت باينة" وانتشارها في الوطن العربي، وتتمثل ببثها عبر أثير الإذاعات في الجزائر ومصر، إضافة إلى عرضها عبر مختلف الفضائيات العربية، وتقديم مختلف الدعم الإعلامي.
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