أحمد السقا يشارك في حملة شيرين رضا للرفق بالحيوان

شارك الفنان أحمد السقا في الحملة، التي أطلقتها الفنانة شيرين رضا بالتوعية للحيوانات والرفق في معاملتها.



ونشر السقا صورة تجمعه بحيوانه المفضل "الحصان"، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "شكرا شيرين للتحدي، أنا فخور جدا بهذه الحملة، يجب التوعية بالحيوانات، وأتحدى المخرج طارق العريان، والمخرج محمد سامي، وهند صبري، وياسين السقا، لنشر حيوانهم المفضل".

وكانت الفنانة شيرين قد نشرت فيديو عبر حسابها، تتحدث فيه عن الرفق بالحيوان، وعلقت على ضرورة الاعنتاء والاهتمام بهم، وتحدت أحمد السقا، وأحمد فهمي، وتارا عماد، لنشر حيوانهم المفضل ودعمه.



ودائما تطالب الفنانة شيرين رضا من المسؤولين بحماية الحيوانات ورعايتهم من أساليب التعذيب التي يتعرضون لها في الشوارع.

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