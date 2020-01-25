تركي آل الشيخ ينشر صورة من داخل المستشفى

القاهرة – لايف ستايل
نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، صورة له من داخل أحد المستشفيات، خلال إجراء بعض الفحوصات الطبية وتلقيه العلاج، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".
وظهر آل الشيخ في الصورة التي نشرها مرتديا نظارة سوداء.
وكان المستشار تركي آل الشيخ كتب على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "مبعرفش أجلس من غير شغل حتى لو الصحة مش تمام، بنرسم الآن موسمين في الـ4 شهور القادمة إن شاء الله بتوجيهات سيدي ولي العهد، ولـ المسرح والفن والأوبرا المصرية نصيب معنا إن شاء الله".
وأضاف: "عاوزين السقا وحلمي ودياب وهنيدي وحماقي والفخراني والكل ومش عاوز أنسى حد، الكل ليه خطة عندنا، لو ظروفه تسمح طبعا، كل كتاب وممثلين وفنانين مصر استعدوا لفرص كتير عندنا إن شاء الله".
واختتم تركي آل الشيخ: "ربنا يديم المحبة في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين وسيدي ولي العهد وفخامة الرئيس السيسي"
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