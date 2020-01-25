مذيع لبناني شهير يتوعد نانسي عجرم بسبب قتيل الفيلا

وجه الإعلامي اللبناني طوني خليفة، رسالة نارية إلى مواطنته الفنانة نانسي عجرم، على خلفية قضية قتيل فيلتها الشاب السوري محمد حسن الموسى، الذي لقى مصرعه برصاص زوجها فادي الهاشم.

وأضاف طوني خليفة، في تصريحات لبرنامج ET بالعربي، أنه لن يقف صامتًا في حال كذب إدعاءات «نانسي وزوجها» وثبوت أن الشاب السوري لم يكن لصًا كما ادعي عليه، وأنه أتى إلى الفيلا مطالبًا بمستحقاته، متوعدًا نانسي عجرم وزوجها إن ثبت الأدلة المعاكسة لإدعاءات الأخيرين.

وقال طوني خليفة في تصريحاته: «يا ويل نانسي وزوجها فادي الهاشم إذا ثبت أن القتل لم يكن مجرد سرقة»، مشيرًا إلى أنه لم يفتر على والد الشاب السوري القتيل خلال حلوله ضيفًا في برنامجه عبر تلفزيون "الجديد" اللبناني.

يأتي ذلك بعدما مثل فادي الهاشم (زوج نانسي عجرم) للتحقيق معه في قضية قتل محمد الموسى وذلك بعد اقتحام الفيلا، واستمر التحقيق مع زوج نانسي لمدة ساعتين وقرر قاضى التحقيق جلسة أخرى لسماع أقوال شقيق زوج نانسي عجرم والعاملين في عيادته وذلك يوم 10 مارس المقبل.

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