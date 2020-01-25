ناهد السباعي تحتفل بعيد ميلاد ابنة شقيقتها

القاهرة – لايف ستايل
نشرت الفنانة ناهد السباعي، صورة جديدة لها على حسابها الخاص على موقع الصور إنستجرام، احتفالا بعيد ميلاد ابنة شقيقتها.
وشاركت ناهد السباعى محبيها ومتابعيها صورًا جديدة لها، حيث ارتدت فستانا باللون الابيض قصيرا كشف عن ساقيها وكتفيها وحذاء بكعب عالٍ.
وعلقت ناهد السباعي على الصورة قائلة "عيد ميلاد سعيد أفضل صديق لي ابنة اختى وعالمى".
وشاركت الفنانة ناهد السباعي، مؤخرًا في الفيلم القصير"هذه ليلتي" الذي نافس في الدورة الأخيرة من مهرجان الجونة السينمائي.
يذكر أن احدث أعمال ناهد السباعي، فيلم "اللعبة الأمريكاني"، الذى تم عرضه مؤخرًا في دور العرض.
الفيلم بطولة أحمد فهمي، ناهد السباعي، بيومي فؤاد، شيماء سيف، أحمد الشامي، ومن تأليف مدحت السباعي، وإخراج إيناس سيف.
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