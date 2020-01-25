بوكيمون يعود بفيلم جديد عبر منصة نتفليكس الإلكترونية

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"الخليج 365" من بيروت: أعلنت Netflix و The Pokémon Company International أن أحدث فيلم رسوم متحركة مستند على سلسلة ألعاب وأفلام "بوكيمون" الشهيرة سيتم عرضه عبر المنصة الإلكترونية حول العالم خارج اليابان وكوريا.

وقالت "إيميلي آرونز"، نائبة رئيس قسم الأعمال التجارية الدولية في شركة The Pokémon Company International "إن انتشار Netflix الواسع والفريق الخبير لديهم يجعلهم الشريك الأمثل لإخراج هذا الفيلم المميز للأطفال والمعجبين حول العالم. و Netflix هي المنصة المثالية لمساعدتنا في تنفيذ إصدار فيلم الرسوم المتحركة "بوكيمون" بشكل متزامن عالميًا في يوم البوكيمون، وهو لحظة مميزة للاحتفال بمجتمع المعجبين ببوكيمون حول العالم".

تبدأ أحداث الفيلم عندما يكتشف باحثون حفرية بوكيمون أسطوري، فيحررون "ميوتو"، وهو مخلوق يتعارض مع قوانين الطبيعة ذاتها، بغرض استعماله كأداة تدمير. ولكن حيث يدرك "ميوتو" أصله المشكوك فيه، يبدأ في الاستياء من خالقيه البشر ويسعى للانتقام - ويجد "آش" و "بيكاتو" وأصدقاءهم أنفسهم في وسط هياجه! وحيث يكون مستقبل عالم "بوكيمون" على المحك، هل سيستطيع أبطالنا التغلب على تحدي "ميوتو"...وهل سيستطيع "ميوتو" أن يجد معنى جديدًا لحياته؟

يذكر أن هذا الفيلم نفذ بشكل جديد من الرسومات الحاسوبية "CGI" وسيتم إصداره في جميع أنحاء العالم في يوم البوكيمون، الموافق 27 فبراير 2020، باستثناء اليابان وكوريا.

