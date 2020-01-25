عمر العبداللات يحيي ليلة ناجحة بمسرح المجاز في الشارقة









اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: أحيا الفنان الأردني عمر العبداللات حفلاً غنائياً ناجحاً على مسرح المجاز بالشارقة امام أكثر من ثلاثة آلاف شخص، رددوا معه أشهر أغنياته على مدار ساعتين من الغناء المتواصل.

وقدم العبداللات مفاجأة خلال وصلته الغنائية، عندما إستأذن الجمهور لإستقبال الفنان الفلسطيني محمد عساف مرة أخرى على خشبة المسرح بعد أن أنهى وصلته الغنائية، وقدما معاً أغنية كتبها ولحنها وأعدها العبداللات خصيصاً بليلة الحفل من أجل غنائها أمام الجمهور الأردني، الفلسطيني والعربي الحاضر، والتي حملت بين طياتها رسالة المحبة التي تجمع الشعبين الأردني والفلسطيني، وسط تفاعل جماهيري كبير تخللها رفع العلمين الأردني والفلسطيني والإماراتي على يد الجمهور الذي رسم لوحة غنائية من التفاعل.

وأعرب العبداللات عن سعادته وفخره بالغناء لأول مرة في إمارة الشارقة بدولة الإمارات التي وصفها بالشقيقة الغالية شعباً وقيادة، وقال: "لقد سمعت كثيراً عن جمهور مهرجان هلا بالمجاز في الشارقة، ولكنني اليوم لمست هذا التفاعل والمحبة، لقد إنتقلنا مع الجمهور الى أجواء مفعمة بالمحبة الصادقة، وقدمنا بفضل الله وحضور الجمهور ليلة فنية كبيرة ستبقى في ذاكرة مسيرتي الغنائية"، مضيفاً شكره الى إدارة مهرجان هلا بالمجاز والتنظيم الرائع للحفل ولحفاوة الإستقبال والضيافة التي أكدت أصالة الإمارتيين، وقال: "ليس بغريب عن الإمارات وشعبها هذه الضيافة والإستقبال الرائع الأصيل، وأنا لست غريباً في هذا الوطن العربي الغالي الإمارات الحبيبة التي تجمعنا معها محبة صادقة من جميع الجهات".

