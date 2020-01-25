الهيئة العامة للترفيه تكرم أحلام بدرع من الذهب الخالص

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"الخليج 365" من بيروت: كرّمت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي بدرع من الذهب الخالص قدم لها على المسرح خلال مشاركتها بـ"ليالي الأساطير" على هامش فعاليات "موسم الرياض".

حاولت الشامسي رفع الدرع التكريمي بيديها مُعربةً عن إمتنناها بهذا التقدير إلا أنه كاد أن يسقط من يدها بسبب ثقله.

بالمقابل، أصبحت احلام صاحبة أغلى اطلالة عربية على الاطلاق بعدما ارتدت في الحفل مجوهرات بقيمة 7 ملايين دولار أميركي.



وغردت أحلام، عن حفلها قائلة: "تكليف وتشريف أن تكون لي ليلة منفردة وتحمل اسمي أحلام، وفي ختام موسم الرياض، شكرا معالي المستشار، تركي آل الشيخ، على تقديرك الكبير لي ولمسيرة استمرت خمسه وعشرين عام توجت بـ "ليلة فنانة العرب"، أنتظركم جمهوري الذي طالما دعمتوني في مسيرتي، ولولاكم لما كنت أحلام بنت زايد".