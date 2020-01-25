سيرين عبد النور تطرح أغنية منفردة جديدة

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"الخليج 365" من بيروت: طرحت الفنانة سيرين عبد النور، أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان (ليلة)، حصرياً عبر تطبيق أنغامي. وروجت لها عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي. وهي من كلمات الشاعر أحمد علي موسى، وألحان شادي حسن، وإخراج جاد شويري. وتقول كلمات الأغنية :(ليله .. جمبك خليني حبيبي ياغالي معاك الليلة .. بينك وبيني ليالي جميلة وعشرة طويلة .. وأنا مهما يطول العمر بيا منسهاش .. ليله .. لو ينفع نرجع ياحبيبي مره تاني .. أجمل أيام العمر تاني ولو ثواني .. ولا عمري نسيت وهوأنا عايش منتهاش).

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