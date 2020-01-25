أنباء عن علاقة جديدة تربط ريهانا بإيساب روكي

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"الخليج 365" من بيروت: إنتشر قبل أيام خبر إنفصال المغنية الأميركية ريهانا عن حبيبها رجل الأعمال السعودي حسن جميل بعد 3 سنوات من علاقة حبّ جارفة.
وبحسب تقرير نشرته مجلة بيبول الأميركية فإن السبب كان الإختلاف الكبير في نمط الحياة، فهما يأتيان من عالمين مختلفين في كل شيء بحسب ما أفاد به مصدر للمطبوعة الشهيرة. ولم يحدد المصدر من منهما الذي قام بإنهاء العلاقة.
يذكر أن ريهانا شوهدت في نيويورك خلال حضورها حفل Yams Day الخيري وراء الكواليس مع مغني الراب A$AP Rocky. وهذه ليست المرة الأولى التي تخرج ريهانا مع مغني الراب المعروف، فقد حضرت معه جوائز الموضة في لندن في كانون الأول الماضي.
وبحسب المصادر، فان A$AP Rocky صديق مقرّب لريهانا، لكن مصادر أخرى أشارت الى أنّهما تواعدا لفترة قصيرة جداً وكانت العلاقة رومانسية.
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