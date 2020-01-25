شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.."عم الطبيب" أحدث أغاني الهضبة عمرو دياب قبل طرحها خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال حفله الأخير فى مدينة دبى، كشف النجم الكبير عمرو دياب عن أحدث أغنياته بعنوان "عم الطبيب" ، المقرر أن يطرحها خلال الأيام المقبلة، ضمن ألبومه الجديد " أنا غير" والذى طرح منه أكثر من 6 أغاني كاملة عبر يوتيوب والمنصات الإلكترونية، "عم الطبيب" من كلمات صابر كمال، ألحان عمرو دياب، توزيع رامي سمير.

ويحيى الهضبة عمرو دياب حفلا غنائيا ضخماً فى الكويت 13 فبراير المقبل ضمن فعاليات معرض الكويت الدولى، وذلك بعد عدة حفلات ناجحة فى المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، وحفل الميدل بيست.

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وكان النجم عمرو دياب قد أعلن خلال حفله الأخير فى جدة عن صدور أحدث ألبوماته خلال شهر يناير الجارى، والذى قد طرح منه أغنيات على فترات مختلفة " أنا غير، بحبه، أول يوم فى البعد، قدام مرايتها، يوم تلات، يا ساحر، تحيرك".

يأتى حفل عمرو دياب عقب إحيائه حفل رأس السنة، فى خليج سوما باى، بمدينة سفاجا، فى الغردقة، ضمن الاحتفالات بالعام الجديد 2020، وحضر الحفل عدد كبير من الجمهور بينهم عدد من الفنانين منهم الفنانة نيللى كريم والفنانة بشرى، إضافة إلى الفنانة دينا الشربينى.

ويعد الحفل الأخير للفنان عمرو دياب فى جدة، هو الثالث له ضمن فعاليات موسم الرياض بعد أن أحيا من قبل حفلين على مسرح محمد عبده ومسرح أبو بكر سالم، وكان قد أحيا حفله الأول بموسم الرياض يوم 7 نوفمبر الماضى بمسرح محمد عبده وسط حضور جماهيرى غفير حيث كان حقق الحفل أعلى حضور جماهيرى لمطرب عربى خلال فعاليات الموسم.