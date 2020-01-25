شكرا لقرائتكم خبر عن دوا ليبا تكشف عن إطلاقها أغنية سينجل جديدة اسمها "Physical" .. اعرف امتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية دوا ليبا قررت أن تثير حماس الجمهور من أجل انتظار البومه الغنائي الجديد " Future Nostalgia " ، حيث كشفت دوا البالغة من العمر ( 24 عام ) أنه ستطلق أغنية سينجل جديدة ستنل إعجاب الكثير من محبيها و عشاقها من مختلف الأعمار .

كشفت دوا ليبا أن الأغنية السينجل التي ستطلقها تحمل اسم " Physical " و من المقرر أن يتم إطلاقها في 31 يناير الجاري ، و هو ما كشفته النجمة الشهيرة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " مع نشر صورة خاصة بالأغنية السينجل .

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دوا ليبا

من جهة أخري ستشارك دوا ليبا غدا في حفل توزيع جوائز Grammy الـ 62 بتقديم عدد من الاستعراضات الغنائية الراقصة إلي جانب عدد من أهم وأشهرالنجوم العالمين، ومن أبرزهم ديمي لوفاتو وتانيا تاكروبراندي كارليل وروزاليا، أيضا تشارك النجمة العالمية إريانا جراند و بليك شيلتون وجوين ستيفانى، كذلك تشارك النجمة العالمية بيلي إيليش ايضا حفل " grammy " لهذا العام .

ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز Grammy لعام 2020 غدا الأحد 26 يناير الجاري بالولايات المتحدة الأمريكية، وستقوم بتقديم الحفل النجمة العالمية اليشيا كيز، و يذاع الحفل علي الهواء مباشرة علي قناة CBS .