شكرا لقرائتكم خبر عن "زينة" تكشف كواليس اكتشافها فنيا وعلاقتها بفيلم "مذكرات مراهقة".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفت الفنانة زينة، بصور قديمة لها على غلاف مجلة فنية حيث كان عمرها آنذاك 16 عامًا فقط، ولم تكن قد احترفت مهنة التمثيل، وكشفت زينة أن صورتها على غلاف المجلة كانت بداية اكتشافها فنيًا، إلا أنها لم تقم بالدور فى الفيلم الذى كانت مرشحة له فى ذلك الوقت وهو فيلم "مذكرات مراهقة".

وقالت زينة فى تعليقها على الصور: "الصورة دى كان عندى 16 سنة.. كنت لسة ممثلتش بس كان جارى اكتشافى.. كنت هعمل فيلم اسمه (مذكرات مراهقة).. بس أهلى منعونى قبل التصوير بيوم واحد وكنت لسه ماغيرتش اسمى.. المجلة دى كانت رئيسة مجلس الإدارة دكتورة هالة سرحان حبيبتى".



تدوينه الفنانة زينة

وأضافت النجمة زينة، "حاسة إنى ما اتغيرتش من وقتها ولا إيه رأيكم؟.. قمر من يومى.. وكان وقتها الماكيير محمد عبد الحميد مش بيعمل غير للنجوم الكبار.. كان بيقولى إنتى شبه شيريهان.. أكيد لا دى قمر".

ويشار إلى أن الفنانة زينة، كانت قد نشرت، الثلاثاء، عبر حسابها على انستجرام، مقطع فيديو من كواليس تصوير فيلم الفلوس، أمام النجم تامر حسنى، الذى يعرض حاليا فى دور العرض السينمائى، وتضمن لقطات طريفة مع كرو العمل أثناء التصوير.

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زينة فى عمر 16 عاما

وكانت النجمة زينة، عبرت عن سعادتها البالغة بعد تكريمها كأفضل ممثلة عربية فى السينما عن دورها فى فيلم "الفلوس" بختام مهرجان "كازا آرت" الذى أقيم مدينة الدار البيضاء "كازابلانكا" بالمغرب قبل يومين، موضحة: "مبسوطة أوى لأن التكريم جاء من المغرب نظراً للعلاقة القوية التى تربطنى بالجمهور هناك، فأنا أحبهم كثيراً كما أنهم يبادلونى نفس الشعور".

وأوضحت زينة، لـ"الخليج 365"، أنها بمجرد دعوتها من قبل القائمين على المهرجان للتكريم وافقت على الفور خاصة أنه فى المغرب، وحضره السفير المصرى هناك ورئيس بلدية كازابلاكا، والحقيقة انهم استقبلونى بشكل حافل جداً، فأنا والجمهور المغربى بينا عشرة كبيرة و"الفلوس" مش أول فيلم يعرض لى فى المغرب فأيضاً كابتن هيما" عرض وحقق نجاحاً مميزاً مع الجمهور.



صورة زينة على غلاف مجلة فنية

وشهد مهرجان كازا آرت، تكريم محمد حماقى كأفضل مطرب عربى، وإسعاد يونس كأفضل مقدمة برامج عربية وتسلم التكريم بدلاً منها حازم شفيق المنتج الفنى لبرنامجها "صاحبة السعادة" ورئيس قناة الحياة، كما تم تكريم الفنانة اللبنانية ماجى بوغصن كأفضل ممثلة عربية فى الدراما.

وانطلق فيلم "الفلوس" بدور العرض المصرية والعربية يوم 25 من ديسمبر الماضى ويحقق نجاحات جيدة على مستوى شباك التذاكر، والعمل قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته إلى جانب تامر حسنى وزينة كلاً من محمد سلام، عائشة بن أحمد، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف، مثل أحمد السقا ومى عز الدين.



بداية اكتشاف زينة فنيا

تدور أحداث فيلم "الفلوس" حول سيف، وهو نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا- زينة، ليساعدها فى استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التى تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.